Romano sobre colectivos: “La solución no era comprar 20 unidades y punto”

El concejal Juan Manuel Romano (UCR) en declaraciones a Radio Provincia exigió “tomar con seriedad un tema tan sensible e inclusivo como el transporte público de pasajeros” e indicó que los problemas que aún tienen los usuarios “no se puede tratar livianamente” . Además subrayó que no todo “se soluciona solamente con la compra de nuevas unidades”.

El edil al referirse al transporte público de pasajeros, pidió “trabajar en las frecuencias, el tiempo de espera, en la ampliación de los nuevos circuitos , también en los ingresos a los distintos barrios porque son propuestas que se anunciaron con bombos y platillos el año pasado y hoy estamos a la espera”.

“Esperamos que esto se pueda resolver y el vecino tenga la solución”, manifestó.

“El transporte público es un tema pendiente desde hace muchos años que no se puede resolver”, recordó.

“Vamos a esperar un tiempo más y esperamos se pueda resolver”,dijo. No obstante puntualizó un caso: “el Cuando Llega no funciona, tenemos quejas del boleto estudiantil y hay cuestiones que se tienen que tener en cuenta. La solución no era comprar 20 unidades y punto”.

“Yo me pongo a disposición del Ejecutivo para encontrar las soluciones necesarias”, indicó finalmente.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.