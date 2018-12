Scioli: “En los más de 35 años que vengo a Ushuaia, nunca he visto la ciudad tan cuidada”

El diputado Daniel Scioli acompañó al intendente Walter Vuoto en el acto de entrega de decretos de pre adjudicación para vecinos y vecinas de barrios que finalmente pueden regularizar su situación. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires agradeció la oportunidad de compartir el encuentro y, dirigiéndose al intendente Vuoto le dio las gracias “porque lo que prometiste lo cumpliste como una de tus prioridades, darle seguridad y tranquilidad a la mayor grieta que había seguramente en Ushuaia: entre pobres y ricos, donde los poderosos podían tener acceso a la tierra y los vulnerables no podían tener este derecho”.

“No todos pueden decir que lo que prometen en campaña lo cumplen, por razones obvias entendemos a que nos estamos refiriendo”, sostuvo el ex vicepresidente de la Nación frente a un Centro Cultural repleto de vecinos y vecinas.

Dedicó también una apreciación sobre la ciudad e indicó que “en los más de 35 años que vengo a Ushuaia, nunca he visto la ciudad tan cuidada, tan linda, encontrándome con personas de diferentes lugares del mundo contando sobre la hospitalidad que prestan acá los vecinos, hablando de su cultura, gastronomía, de sus atractivos”.

Destacó también “el rol activo del Estado municipal, y fundamentalmente, esto que está siendo una prioridad, sobre todo teniendo en cuenta el momento que vivimos en el país, el Intendente tiene que hacer todo lo que pueda con su equipo de trabajo”.

Destacó también la importancia de la práctica de deportes y lo hizo recordando que se encuentra en la ciudad participando de su pasión que es el futsal. “El deporte hace a la salud, hace a la educación, hace a formar valores que tiene que ver con la disciplina con la perseverancia, como una escuela de vida integral. Por eso quiero agradecer la invitación que hemos tenido para poder compartir hasta el domingo diferentes actividades”, dijo y confirmó su participación en la agenda.

“Quiero agradecer la hospitalidad, tenía muchas ganas de reencontrarnos y esta ciudad que quiero tanto, que significa tanto para todos los argentinos, de la que algunos se acuerdan solo en campaña. A mí me gusta tenerla presente en mi agenda todo el tiempo, y acá no tiene nada que ver con lo electoral sino con un trabajo“, agregó Scioli.

“Los saludo a ustedes, los vecinos que son el corazón de cualquier sociedad que es la familia que es donde debe estar el mejor comedor, acompañado del trabajo, la seguridad habitacional, y eso será una fiesta diferente a partir de hoy de que puedan llegar con el orgullo de ver que lo que les prometieron lo cumplieron. Gracias Walter y a la Secretaria de Habitat”, concluyó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.