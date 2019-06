Se compartieron experiencias en la clínica de futbol femenino

En el marco de los festejos por La Noche Más Larga, el Instituto Municipal de Deporte continúa llevando a cabo eventos deportivos que finalizarán el próximo domingo 9 de junio. Una de ellas fue la Clínica de Fútbol Femenino que se desarrolló con la presencia de All Boys Federal, en el gimnasio Islas Malvinas del barrio La Cantera.

La clínica la ofrecieron las jugadoras Celia Barrios Márquez, Jimena Romeo y Yanina Alcaraz; además del director técnico de Primera Femenino y Coordinador de fútbol del interior, Waldo Lomonico. “El nivel que vimos en las chicas es muy bueno, muy lindo; si siguen entrenando así y disfrutando, van a llegar muy lejos”, resaltaron.

La idea no era sólo realizar prácticas y entrenamientos con pelota parada y en movimiento, tiros libres y penales, sino también compartir sus experiencias en el mundo del fútbol, sus sentimientos dentro de una cancha, y su percepción del mismo en estos momentos. A su vez, anunciaron que próximamente estarán regresando a la ciudad con la segunda parte del programa que sería la búsqueda de jugadores, ya que el programa All Boys Federal tiene dos características; una de ellas es la clínica de fútbol femenino, y la otra la búsqueda de talentos masculinos entre 14 y 17 años.

Al ser consultadas sobre lo que piensan de la profesionalización del fútbol femenino, Mabel Barrios Márquez expreso: “Es una gran oportunidad para aquellas chicas a las que les gusta realmente el fútbol, puedan dedicarse a esto de lleno. Muchas chicas dejan porque no reciben ayuda económica de nadie, y hoy en día es muy difícil poder comprar las cosas, el equipamiento, que son fundamentales para la práctica”. “Es muy complicado conseguir un trabajo que tenga horarios flexibles como para poder ir a entrenar, o poder estudiar también y eso hace que muchas chicas abandonen.

Esto que viene a hacer AFA estaría bueno que lo expandiera y abarcara a las chicas de la B o C, como así también a las del futsal que es un deporte muy popular también”. “Es muy diferente jugar en cancha chica (futsal) y la de once por el pique de la pelota, las zapatillas, prácticamente todo. Pero hay que tener en cuenta que todas las chicas que están jugando en cancha grande salen del futsal”.

Por su parte, Jimena Romeo, contó su historia con este deporte “empecé a los 9 años, a esa edad ya me di cuenta que me gustaba el fútbol. Me acuerdo que un día fui a una cancha a la vuelta de mi casa y vi jugar a mi categoría, volví hastami casa -me acuerdo-, me puse un buzo con capucha y me fui a jugar. En ese tiempo no había fútbol de nenas”. “Desde ese momento no puedo dejar el fútbol, ya hace un año que juego en cancha de 11 y es lo más lindo que hay.

Les digo que es una gran oportunidad, nunca se tiren abajo, siempre para adelante con la cabeza en alto”, finalizó.

