Se informa como será la recolección de residuos durante las fiestas

La Municipalidad de Ushuaia informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios durante las fiestas de Navidad y Fin de año tendrá el siguiente cronograma:

Los días lunes 24 de diciembre y 31 de diciembre habrá servicio normal en el recorrido del turno mañana, de 08:00 a 15:00 horas.

En cuanto al recorrido del turno noche de esos días, se anticipará a las 16:00 horas, ya que a partir de las 20:00 no habrá servicio.

En Nochebuena y en la última noche del año no habrá recolección de residuos gastronómicos. Los locales del rubro gastronomía no deben sacar los residuos ni el 24 ni el 31.

En tanto el martes 25 de diciembre y el 1° de enero no habrá actividad de recolección de residuos domiciliarios en los turnos mañana y noche; aunque se reanudará para los locales gastronómicos.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.