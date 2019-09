Se producen cambios en el gabinete del intendente Walter Vuoto

El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, se refirió a los cambios en el gabinete del intendente Vuoto, con un proceso que ya comenzó y terminará de definirse “a principios de diciembre”.

Por Radio Nacional Ushuaia, confirmó la salida de Teresa Fernández de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, y del titular de Instituto Municipal de Deportes a cargo de Guillermo Navarro. “Efectivamente están empezando a ocurrir algunos cambios en distintas Secretarías. Son dos las que en estas últimas dos semanas han tenido cambios, que son el Instituto Municipal de Deporte y la Secretaría de Hábitat”, precisó.

“Esto no debe asombrarnos porque, del equipo original, queda Damián De Marco en Medioambiente y Laura Ávila en la Secretaría de la Mujer. Hubo distintos cambios en estos casi cuatro años de gestión, por distintas circunstancias, ya sean cuestiones políticas, personales o de administración”, manifestó.

“Seguramente los próximos cuatro años de mandato del intendente Vuoto van a requerir cambios. Algunos son obligatorios porque Victoria Vuoto va a ser legisladora; Laura Ávila y Gabriel de la Vega van a ser concejales de la ciudad. Ya son tres áreas donde necesariamente va a haber cambios, y habrá otros donde el intendente está decidiendo cómo encarar esta nueva gestión”, indicó el funcionario.

“No debieran asombrarnos los cambios, porque hay distintas necesidades de acuerdo a las distintas etapas. Puede haber algunos otros cambios además de los que mencioné”, observó, y se incluyó dentro de ellos. “Los viejitos tenemos que estar dejándole el paso a gente más joven. Quizás ocupemos otros lugares. No me gusta anticipar lo que no está confirmado por el propio intendente, pero siempre estamos todos a disposición de lo que él decida. Lo venimos acompañando desde hace tiempo y en lo personal lo pienso seguir acompañando en la gestión. El lugar lo va a determinar él. Siempre hay un espacio desde donde poder contribuir”.

“A nadie debiera alarmar que haya cambios. Si hacemos retrospección y no futurología, la elección de hace cuatro años fijó un panorama para diciembre de 2015 que seis meses después había variado sustancialmente. Hoy nos encontramos con una definición a nivel provincial, a nivel de gobierno y las intendencias, y todos esperamos un cambio en el Gobierno nacional. Igualmente uno pone el equipo en la cancha y, cuando empieza el partido, las cosas se mueven. El gabinete de Walter Vuoto ha sido muy heterogéneo en su conformación desde el inicio del mandato, e incorporó a Damián De Marco, que había sido un rival directo, además de otros referentes del MPF y otras fuerzas políticas”, repasó.

