Se realizó una nueva entrega de herramientas a Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer, entregó herramientas, maquinarias, insumos y certificados de capacitación a mujeres de la ciudad en el marco del Programa Mujer Emprendedora.

El acto estuvo encabezado por el intendente, Walter Vuoto, junto a la secretaria de la Mujer, Laura Avila, en compañía de la totalidad del Gabinete municipal. Vuoto afirmó que “recibimos una Municipalidad desfinanciada y un Estado que no se hacía cargo de nada. Nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con un país que se nos viniera encima y que retrocediera en derechos. Teníamos que ampliar derechos y armar una red de contención para atravesar esos tiempos que vivía y vive la Argentina. Siempre tuvimos esa mirada con un pie adelante”. “Fuimos el único Municipio que creó la Secretaría de la Mujer y siempre digo que nuestra Secretaría no sólo tiene un discurso, sino que se hace cargo de los problemas de cada una de las mujeres en la provincia y en la ciudad. Algunos tienen el discurso, pero no invirtieron ni un solo peso en políticas de género. Somos la única gestión en la provincia que lo hizo”, afirmó el intendente.

Ya lleva entregados 151 subsidios con el objeto de que las mujeres de la ciudad puedan dar inicio o mejorar sus emprendimientos productivos y generar así sus propios ingresos. Actualmente, se encuentran en trámite más de 500 proyectos productivos que seguirán su curso administrativo con ese mismo objetivo.

Por su parte, Laura Avila indicó que «el programa Mujer Emprendedora surge del primer informe sobre la situación de la mujer que nos dijo que la autonomía económica era primordial para las mujeres. Hoy la Secretaría de la Mujer las acompaña, tienen un Estado municipal presente, organizaciones que hoy están acompañando acá, que creemos en esto, tenemos un Intendente que tomó la decisión política de crear la Secretaría y gracias a eso, hoy las mujeres no están solas”.

Agradeció al intendente Vuoto “por haber confiado en mí” y a todo el equipo de trabajo. Aseguró que “dejamos un gran equipo en la Secretaría que las va a seguir acompañando”, y recordó que a partir de diciembre ocupará una banca en el Concejo Deliberante.

Antes de finalizar los discursos y de iniciar la entrega de certificados y subsidios, el intendente Vuoto aseguro que “estamos enviando al Concejo Deliberante uno de los mejores cuadros políticos que es Laura Avila. Cumplimos además y estamos llevando la voz de la Mujer al Concejo, con una mirada transversal de género y que va a ser una gran concejala para todos y para todas”.

Las mujeres que participan del Programa Mujer Emprendedora recibieron sus certificados por haber completado las capacitaciones que se dictaron durante esta última parte del año. Se trata de los cursos de manipulación de alimentos, hidroponía para mujeres y plan de negocios.

El curso de manipulación de alimentos se dictó en conjunto con la Dirección de Bromatología y estuvo destinado a mujeres con emprendimientos gastronómicos, para que su producción sea segura. El Taller de Hidroponía para Mujeres fue realizado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, brindándoles a las mujeres los conocimientos de una técnica de cultivo para que puedan desarrollar su emprendimiento.

Por último, el taller de plan de negocios se realizó con la colaboración del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia, a través de los conocimientos desarrollados, las emprendedoras pudieron definir su modelo de negocio, sus objetivos, determinar el proceso productivo, quién es su competencia, las posibilidades que tienen de desarrollo, entre otras cosas.

