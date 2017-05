Se viene la primera edición del Patagónico Infantil Femenino Futsal AFA

Desde el viernes 26 al domingo 28 de mayo en el gimnasio municipal Hugo Ítalo Favale se disputará el 1º Encuentro Patagónico Infantil Femenino de Futsal AFA, en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 14. Participarán los clubes Escuela Municipal (Ushuaia), Princesitas del Sur (Río Grande) y Club Palma (Río Gallegos).

La entrenadora de Escuela Municipal, Anahí Vigil, se refirió al torneo como “un hecho histórico que las damitas puedan tener su espacio, su lugar, su torneo. Las nenas están ansiosas y los padres están haciendo un trabajo increíble, estamos todos expectantes”.

Además, recordó que “hace dos años con la profe de Río Grande, Verónica Lozano, venimos haciendo encuentros y ahora se sumó el Club Palma de Río Gallegos con la DT Silvana Arce, y dos meses atrás surgió la posibilidad de poder armar un encuentro ya que todos los torneos son a partir de la categoría Sub 14”.

“Si bien son pocos los clubes que trabajan con inferiores, queremos darles su lugar y de ahí la importancia de que las nenas tengan su encuentro y puedan mostrar todo lo que aprenden, pero más que nada poder vivir esta hermosa experiencia de conocer gente de otros lugares y demostrar que el deporte no es solo competencia, sino que te sirve también para sociabilizar y crear lazos”, sentenció la DT.

El fixture

El viernes 26 la actividad comenzará a las 19 con un partido de exhibición entre los equipos de la Categoría Sub 7 de Escuela Municipal.

A las 20 jugarán las categorías Sub 9 de Ushuaia y Río Gallegos, y luego se enfrentarán las categorías Sub 11 y Sub 14 de ambas ciudades.

El sábado 27 los encuentros comenzarán a las 10 y se extenderán hasta las 22 aproximadamente, ya con los equipos de Río Grande en cancha.

Finalmente, el domingo se reanudará la acción a las 10, mientras que el cierre está programado para las 18.

“Invitamos a todos que vengan a acompañarnos, es la primera vez que se va a hacer un torneo infantil femenino y esperamos contar con la presencia de la comunidad”, concluyó Vigil.

