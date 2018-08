Souto: ante el ajuste “hacen falta respuestas institucionales y políticas”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, confirmó la participación del intendente Walter Vuoto en el segundo encuentro del bloque patagónico de gobernadores, intendentes y legisladores contra el ajuste, que se realizará en Comodoro Rivadavia el 31 de agosto. “Hacen falta respuestas institucionales y políticas”, sostuvo el funcionario sobre el rechazo de la región a las medidas que impulsa el Gobierno nacional, como la eliminación del Fondo de la Soja.

Souto manifestó a la emisora 100.1 de Comodoro Rivadavia que “es muy importante que se dé esta defensa de la Patagonia en todos los ámbitos posibles” y al respecto precisó que “se están haciendo presentaciones judiciales y la Federación Argentina de Municipios (FAM) va a impulsarse otra a la que muchas ciudades estamos adhiriendo”.

También mencionó “el trabajo de los diputados y senadores nacionales que van a intentar que el Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo nacional que elimina el Fondo de la Soja no sea promulgado, ya que fue publicado en el Boletín Oficial y hay un plazo para que la Comisión Bicameral del Congreso lo discuta y las cámaras lo aprueben o rechacen”.

Además, “hubo una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales y legisladores de más de un bloque se comprometieron a rechazar el DNU”, dijo Souto, y también “hay un pedido de los intendentes de la FAM de una reunión con el presidente Mauricio Macri para expresarle que con esto se está desfinanciando a la Patagonia porque se está terminando con un fondo federal y solidario, dos palabras que este gobierno desconoce; no conoce ni la solidaridad ni el federalismo”.

El jefe de Gabinete de Ushuaia remarcó que “frente a esto se levantaron muchas fuerzas políticas de la Patagonia a las que se están uniendo de otras partes del país” porque “lo de Nación no es un ataque a un gobernador o a un intendente en particular, es a los vecinos”. Y especificó que en el caso de Ushuaia “no recibimos un solo peso en estos dos años y medio del Gobierno nacional por fuera de la coparticipación y con esto afectan directamente a los vecinos, no al intendente, y eso pasa en todo el país; son menos recursos para obras públicas, para salud, para educación”.

Souto advirtió que “se está retrocediendo en muchos ámbitos, niegan lo que habían prometido en campaña en cuanto a que no iban a tocar nada de lo bueno y que se iban a mejorar lo malo, pero va a haber un recorte de vacunas, como la de la meningitis, que se habían aprobado durante el Gobierno de Cristina Fernández. Si este gobierno piensa que la vacuna contra la meningitis es lo malo está llegando a un nivel extremo de falta de solidaridad”.

“Frente a todo esto hacen falta respuestas institucionales y políticas”, sentenció.

Por otra parte, dijo que “no hay ninguna duda” de que el color político del Ejecutivo municipal “tiene que ver” con la mirada que tiene el Gobierno nacional de Tierra del Fuego y de Ushuaia, y sobre ello recordó que “en una presentación en septiembre del año pasado ante las Cámaras el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, dijo que iban a trabajar expresamente para que la ciudad tenga un representante de Cambiemos en 2019” y además “se lo expresaron al propio intendente Walter Vuoto”.

“La sanción es porque los tres diputados nacionales que responden al Frente Para La Victoria no votaron ninguna de las leyes de ajuste, y esto se lo expresó personalmente el ministro Frigerio al intendente; y la sanción es por ser parte del Frente Para la Victoria y por seguir defendiendo las políticas que se llevaron durante 12 años y no bajar estas banderas, reconociendo que pudo haber errores y que hay mucho por mejorar”, aseveró.

Por otra parte, sobre la situación del sector industrial en Tierra del Fuego manifestó que “todavía no cayó el Régimen de Promoción Industrial, sigue vigente en lo formal, pero el aumento de los insumos por el valor del dólar y la apertura indiscriminada a los productos importados hace que día a día el régimen vaya cayendo” debido a “la competencia que establece la Nación sacando competitividad a los productos fabricados en la isla e impidiendo los reintegros a las exportaciones por puertos patagónicos”.

“Todo esto hizo que en Tierra del Fuego ya se hayan perdido 8 mil puestos de trabajo en estos dos años y medio, y además detrás de un puesto de trabajo formal se pierden una cantidad de otros que muchas veces no son formales”, continuó.

Finalmente, Souto afirmó que “muchos intendentes expresaron en la FAM que si no son escuchados por el presidente Macri está la intención de marchar a la Casa Rosada para visibilizar lo que se intenta ocultar”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.