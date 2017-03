Souto cuestionó las chicanas de Bertone y dijo que son “de muy bajo nivel político”

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia reclamó a la gobernadora Rosana Bertone que fije “hora y día” para la convocatoria a los intendentes lanzada hace casi un mes, el 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, en lugar de continuar con “chicanas de muy bajo nivel político”.

La mandataria manifestó en declaraciones televisivas que los intendentes de Ushuaia y Río Grande son “inmaduros” y, en el caso de Ushuaia, dijo no saber “quién es el intendente, si es Souto o es Vuoto, y no sé a quién tengo que llamar”, disparando una nueva confrontación mediática que dilata el llamado al diálogo.

“Todo el mundo sabe quién es el intendente de la ciudad. Hay un solo intendente y está muy claro que es Walter Vuoto, que dirige la política de la ciudad”, dijo Souto a Radio Provincia.

“Lo que expresó la gobernadora es una chicana de muy bajo nivel político. Me gustaría que llame al intendente, porque sabe perfectamente quién es Vuoto y quién soy yo. El intendente es quien me da mi lugar y el pueblo votó a Walter Vuoto, que ejerce sin ninguna duda la conducción de la Municipalidad, como yo sé perfectamente que es Rosana Bertone quien conduce en la provincia”, remarcó.

“Yo no creo en los entornos, no creo que nadie le haga la cabeza a nadie. La provincia, para bien o para mal, la conduce Rosana Bertone, y los tres municipios son conducidos por los tres intendentes votados por los vecinos de cada una de las tres ciudades”, sostuvo el funcionario.

Reiteró que expresiones de este tipo son “una chicana que lo único que hacen es dilatar una decisión que tiene que tomar la gobernadora, que tiene que llamar al intendente Vuoto y sabe dónde está. No está bueno entrar en este nivel”.

“Discutamos de política y seamos respetuosos de los roles de cada uno”, reclamó, recordando que “nosotros trabajamos mucho para que Rosana Bertone sea gobernadora y, si defiende las políticas provinciales, la vamos a apoyar. Pero no la vamos a acompañar en este destrato hacia los intendentes, y en este no sentarse a discutir los temas de la deuda, de la judicialización del cobro del impuesto inmobiliario, y en este ninguneo que hace a los vecinos de las ciudades que votaron tanto al intendente Vuoto como al intendente Gustavo Melella”, fustigó.

“El 1° de marzo quedó claro que la gobernadora dijo que iba a convocar a los intendentes. Esto no es una cuestión de capricho. La gobernadora dijo que los intendentes tenían actitudes infantiles cuando ya son gente grande y fueron elegidos por los vecinos de ambas ciudades. El diálogo se cortó en diciembre cuando ambos municipios se enteraron de la presentación de la AREF ante el Superior Tribunal, con un pedido de certeza por el cobro del impuesto inmobiliario. Ambos municipios están haciendo su descargo y está enterada la gobernadora, su Ministro de Economía y todo el gabinete. Si no fija hora y día, esto termina transformándose en un circo del cual no queremos participar”, sentenció.

“Queremos que la gobernadora se siente con los intendentes y discutamos las veces que haya que discutir. Lo mismo pretendemos con el gobierno nacional, del que somos claros opositores, pero el intendente no tiene ningún problema de asistir cada vez que es convocado. Lo que pasa es que no hay más resultado que la foto. Seguirá yendo para la foto las veces que haga falta, pero lo que se necesita al otro día son hechos concretos. Los problemas de los vecinos no se resuelven con una foto”, concluyó Souto.

