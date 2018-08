Sufre amenazas de la locadora: Pide un lugar para alquilar con sus hijos

Recibe amenazas constantes de la mujer que le alquila la vivienda, teme ser desalojada; sus hijos tienen miedo. Debe ir a trabajar porque Gobierno no le da el día, no tiene un lugar para alquilar, no tiene plata, es sostén de familia, ATE la tiene a las vueltas por una vivienda. Es viuda y no obtiene respuestas, es la triste historia de Patricia Soto, una vecina de la ciudad de Ushuaia, madre sostén de familia, quien pide, desesperadamente, un lugar para vivir junto a sus tres hijos.

La señora, contó por radio Provincia, el calvario que está sufriendo tras ser amenazada y hostigada para que deje la vivienda que alquila.

“Hace un año que estoy alquilando un departamento a una señora, Alicia Galván, que vive en Rio Grande”, empezó en su relato. La locadora y la locataria realizaron un convenio, donde Patricia le paga las cuotas de la vivienda y todos los impuestos de dos casas, acuerdo cumplido a raja tabla por la locataria: “Hasta la fecha yo le pagué todo”.

La mujer comentó que el día lunes, esta señora Galván, regresó de Río Grande y “me pidió el departamento porque sus hijos se quedaron sin trabajo”.

En su desesperante relato, la mujer detalló que ayer miércoles, al salir de su trabajo junto a su hijo de 10 años, se encontró que le habían cambiado la cerradura de la puerta de la vivienda y que le habían puesto traba.

Con total impunidad y descaro, la dueña salió de adentro y le gritó a la vecina que no iba a entrar al domicilio, aterrorizada por sus dos hijos, que estaban adentro, la mujer empezó a desesperarse y ya con la presencia de la policía, Patricia demostró todas las facturas pagas, pero los efectivos le informaron que nada podían hacer, porque no tenían una orden judicial.

Soto trabaja en la escuela 22 como portera, tiene tres hijos de 10, 15 y 20 años, quienes según explicó por la radio, “tienen miedo”, porque las amenazas son constantes y los agravios de parte de los hijos de Galván, también: “Me dijo que me daba dos días para que me vaya”,” mis hijos tienen miedo, porque yo tengo que irme a trabajar y ellos se quedan solos”.

“No tengo adonde ir, le pedí un plazo de un mes para poder alquilar y poder cobrar el sueldo”, a lo que la señora le dijo que no, que la iba a desalojar.

La locadora agresiva y jugando con la necesidad de la gente que alquila, según informaron los efectivos policiales, siempre actúa de la misma manera y que ellos no pueden hacer nada porque no hay una intervención del juez.

“No tengo adonde ir, porque no me quieren alquilar con hijos”, describió desesperada Soto.

Patricia tampoco recibió respuestas de Minoridad y Familia de Gobierno, no cuenta con abogado porque no tiene dinero, no obtuvo respuestas desde la Municipalidad ni de ATE, Carlos Córdoba hizo oídos sordos al reclamo de la mujer, y lo peor aún “pedí el día y desde el departamento de Pomys me dijeron que no me pueden dar el día, porque no les conviene, porque no hay personal, y si falto, voy a perder el trabajo”.

“Ella quiere que me vaya”, agregó.

“Pagué todas sus deudas de las dos casas y anoche me cortó el gas”. “Los hijos me amenazan y la mujer me ataca”, “necesito un lugar para poder alquilar y que me esperen un mes, que yo cobre el sueldo”, finalizó.

