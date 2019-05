Teszkiewicz: “La ciudadanía necesita opciones en el cuarto oscuro para elegir un proyecto de ciudad”

La candidata a intendente del Partido Social Patagónico, Malena Teszkiewicz habló por Radio Nacional Ushuaia sobre su incorporación al partido de la ex gobernadora Fabiana Ríos: “fue la necesidad de presentar una opción al pueblo de Ushuaia”. “La ciudadanía necesita opciones en el cuarto oscuro para elegir un proyecto de ciudad y acompañar un proyecto provincial con la mayor autonomía posible”, sostuvo.

La ex secretaria de Políticas Sociales del Municipio de Ushuaia y militante de La Cámpora, tras renunciar a su cargo en la gestión de Walter Vuoto, sostuvo que hace muy poco tiempo abandonó la gestión en el municipio de Ushuaia y el espacio político en el que venía trabajando, “por esta sensación de que se ha perdido la democracia interna dentro de los partidos políticos. Vengo de un espacio que se ha ido corriendo de la necesidad de la gente”, enumeró y agregó que su renuncia “fue pública” y “tuvo que ver con la necesidad interna de decir la verdad, sigo pensando que no hay que ajustar los trabajadores y no deben congelarse los salarios, que no debe firmarse el pacto fiscal que produjo la derecha, que hay que pelear por los derechos de la mujer”.

Por lo que “sentí la responsabilidad de dar la cara y generar una propuesta, y seguir buscando una Ushuaia con inclusión social. Esta oportunidad me la está dando la herramienta electoral que ha construido el PSP junto con el GEN y el 23 de Septiembre. Tienen la característica de encabezar sus listas con mujeres”, destacó.

También se le recordó que el PSP, en cabeza de Fabiana Ríos fundamentalmente, fue siempre crítico del kirchnerismo, dentro del cual milita. “Es cierto pero en 2017 el PSP era parte de nuestra estrategia electoral para llevar a Martín Pérez y a Carolina Yutrovich en su momento. Por lo tanto, no es tan sorpresivo.

“Yo agradezco la oportunidad que me están dando de poder ser opción a través de ellos. Yo soy peronista, soy kirchnerista, y la transversalidad es un concepto que inauguró Néstor Kirchner, y trabajo desde esa transversalidad y comparto un espacio con radicales, socialistas, progresistas y personas del campo social. Me siento parte de un espacio de estas características”, concluyó al ser consultada sobre el PSP como fuerza política que siempre criticó al kirchnerismo.

Fuente: Sur 54- Radio Nacional Ushuaia

