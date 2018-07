Un jubilado de ATE fue el primero en denunciar las irregularidades del listado de las viviendas

Por la causa judicial donde se investiga la venta de viviendas sociales de ATE ubicadas en el complejo Barrancas del Río Pipo, a personas no afiliadas al gremio, la justicia se encuentra efectuado diversos allanamientos, entre ellos, las oficinas del gremio.

Si bien la denuncia fue realizada por el propio secretario, Carlos Córdoba, la primera imputación fue efectuada, hace más de un año, por Daniel Moreno, jubilado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

El denunciante fue integrante de la conducción de ATE y en diálogo con radio Provincia contó que él fue la primera persona que denunció las irregularidades en los listados.

“Nosotros en el centro de jubilados recibimos a unos cuantos compañeros de ATE que nos indicaban que había gente en el listado que no eran afiliados”, contó y agregó que como no podían corroborar las denuncias porque no tenían acceso a los listados, ni al listado que tenía el Instituto Provincial de la Vivienda, pidieron una investigación por parte de la Fiscalía del Estado, quién indicó a Moreno que, estaba todo en regla y que desde el IPV le dijeron que todo estaba bien y “nos quedamos esperando”.

Y según el denunciante ellos sabían que eso que habían pedido que se investigue “era cierto” y que en algún momento “iba a saltar”.

Sólo restaba que la gente se animará hacer la denuncia “porque había entregado dinero”, dijo Moreno y criticó también a las personas que compraron o entregaron dinero de viviendas que no podían acceder porque no eran afiliados de ATE.

Finalmente Moreno también confesó que recibió amenazas e improperios hacía él y su familia y cuestionó el accionar del gremio.

Sólo resta que la Justicia siga investigando y determine qué fue lo que pasó realmente y quienes más están detrás de esto.

