Una pareja asaltó a un anciano en Ushuaia

Un jubilado de la ciudad de Ushuaia, identificado como Sergio Maldonado, fue asaltado tras cobrar su primera jubilación en la ciudad.

Tras haber cobrado su primer haber como clase pasiva, la víctima ingresó a un local a comprar algo y allí fue visto con su dinero por una pareja local.

Al salir del negocio y subir a su camioneta, un individuo comenzó a hablar con él (la puerta del conductor había quedado abierta) y en cuestión de segundos la mujer que estaba con ese hombre le arrebató al jubilado el dinero que guardaba en un bolsillo de la campera.

“Ellos me vieron seguramente cuando pagué en el negocio y dónde guardé el dinero”, explicó el damnificado en declaraciones radiales, y anotó quie “no me di cuenta de lo que me podía suceder”.

La pareja aún no fue identificada y se encuentra prófuga.

