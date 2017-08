UTHGRA denunció 50 establecimientos ilegales de alojamiento turístico

El secretario general de la UTHGRA seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón, se refirió a la denuncia de 50 alojamientos informales realizada ante el Municipio de la capital provincial, como al Infuetur, después de una investigación de seis meses.

Por FM Aire Libre, Calderón indicó que realizamos una “denuncia ante el Infuetur y el Municipio de Ushuaia por haber encontrado más de 50 establecimientos que están en forma irregular, establecimientos que están en páginas como Booking, como que son los grandes establecimientos, y alojamientos, pero que solo alquilan las camas a turistas, donde no solo para los empresarios, sino también para los trabajadores, no solo es frustrar a establecimientos que están legalmente con todos los papeles en reglas, y habilitados, dado que nos sacan puestos de trabajo a nosotros”.

Remarcó que esta “investigación viene desde hace más de seis meses, donde no solamente hemos estado siguiéndolos a través de las redes sociales, sino que también hemos enviado gente a que alquile, no se le da tickets, pero la verdad hacerle entender al turista que viene de afuera que son lugares que no son garantía de nada, que no son seguros, es difícil, pero la verdad que a esto lo queremos arrancar de raíz”. “Estamos trabajando con todas las cámaras hoteleras y turísticas, y pedirle tanto al Municipio y al gobierno que tome cartas en el asunto porque la verdad que esto que está pasando es muy grave”.

Pedimos que estos “cincuenta establecimientos que hemos denunciado estén en regla, que tengan a su personal, porque cobran, y cobran muy bien, al estilo de un hotel cuatro estrellas, por lo cual estamos pidiendo que se anoten en el Infuetur, que se anoten en el Municipio, que tengan todos los papeles habilitados como lo tiene cualquier hotel o local gastronómico que está abierto al público”.

Subrayó que este tipo de “establecimientos son inseguros, y dejan muy mal parada a la ciudad, al lugar turístico que representamos que es Ushuaia, a la marca ‘El Fin Del Mundo’ y a Tierra del Fuego”

“Nos hemos encontrado con lugares que tienen 15 habitaciones, sin mucamas, y con algún personal en negro que le hace las tareas, y la verdad que no es así porque no corresponde, es desleal, y les saca puestos de trabajo a un hotel que está en regla, que no ingresa la misma cantidad de turismo porque el turismo se está desplazando a esos lugares informales”

Fuente: Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.