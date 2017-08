Ventura: “Me dolió que Worman no reconoció ayer que el agua está mal”

El representante del partido Forja delegación Ushuaia, Gustavo Ventura presentó esta mañana en la DPOSS, una nota, cuestionando la potabilidad del agua, e invitando a las autoridades de la misma, a tomar muestras agua en su domicilio para ver que proceso se utiliza para medir. “Lo que me dolió como vecino, es que Worman no reconoció ayer que el agua está mal”, sostuvo, ante declaraciones del presidente del organismo.

Días atrás Ventura ya había denunciado, que “hay muchos nenes enfermos, nenes con diarrea con sangre, vómitos crónicos, herpes en la piel”, haciendo referencia a la calidad del agua de las plantas potabilizadoras de la ciudad.

Por Radio Provincia, afirmó “que esta situación ya tiene mas de 30 años y hoy este tema tiene solución desde lo técnico”, incluso aseguró que este soluciones “tampoco son costosas”.

“Nosotros presentamos cuales son la alternativas técnicas, las hay y son de común uso para muchos municipios y ciudades chicas como la nuestra”, añadió..

“Hay equipos que hoy pueden brindar agua de mucha calidad”, continuó y expuso que en la nota presentada esta mañana en la DPOSS “básicamente los invité a mi casa para que tomen muestras y les pido que pongan sobre la mesa además, cuales son los procedimientos que utilizan para la medición, porque la DPOSS en eso es juez y parte, no hay un ente regulador que la controle”, subrayó.

“Vamos a realizar análisis paralelos para ver si se dan los mismos resultados y básicamente ver como es el proceso de la DPOSS para llegar a estos resultados”, adelantó.

“Lo que me dolió como vecino, es que Worman no reconoció ayer que el agua está mal. Yo hubiese preferido que diga, que tenemos un problema de agua y si Ventura tiene la solución, sentarnos y verlo, pero salió a agredirme. Yo no quiero la cabeza de nadie como dijo, quiero que a Worman le vaya bien, así mis hijos toman agua limpia y que además estamos pagando. Necesitamos que la DPOSS como organismos, sean más abiertos y muestren información pública”, finalizó.

