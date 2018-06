Violencia de género: difunden herramientas legales que garantizan derechos

La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia está llevando adelante reuniones con distintas áreas del Poder Judicial, en el marco del fortalecimiento interinstitucional y la incorporación permanente de la perspectiva de género en sus acciones en la resolución de conflictos que llegan a sus distintas instancias.

La responsable del área, Laura Avila, explicó que los encuentros se encuadran “en un proyecto que presentamos el año pasado en el Instituto Nacional de la Mujer, desde donde nos bajaron un fondo para poder realizar una campaña de comunicación”, y en ese marco “incorporamos la impresión de ejemplares que contienen de la ley nacional 26.485 de erradicación de la violencia contra la mujer, de la ley provincial 1022 y de la ordenanza municipal que, a entender de la Secretaría de la Mujer, es la reglamentación que necesitan abogados, abogadas y las víctimas ante situaciones de violencia de género”. Y agregó que “unificamos todo en un solo cuadernillo y lo entregamos en Tribunales, en Juzgados, Defensoría y Fiscalía”.

En esa línea, consideró que “este cuadernillo es la herramienta principal para defender a las ante situaciones de violencia”, a la vez que destacó que “este trabajo fue aprobado por el Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer”.

Además, valoró que en Ushuaia “estamos bastante avanzados en el tema de la aplicación de protocolos” al punto que “hoy una víctima hace una denuncia y a las dos horas el agresor está excluido del hogar; pudimos lograrlo gracias al trabajo conjunto y articulado que se realiza desde el Consejo Consultivo”.

“Esto no sucede en otra parte del país, incluso hay muchos municipios que no cuentan con normativas que amparen a las víctimas”, amplió. Avila mencionó que entre las actividades que realiza la Secretaría “también nos acercamos a los barrios y dos veces por semana vamos a los centros comunitarios, donde realizamos distintas iniciativas como talleres y capacitaciones”, las cuales “a veces no tienen que ver con violencia de género pero que sirven para canalizar situaciones problemáticas”.

También “organizamos y participamos en eventos y cuando presentamos el equipo de la Secretaría las mujeres se acercan pidiendo asesoramiento o acompañamiento para ellas, o para una tercera”. En este sentido, este viernes personal de la Secretaría de la Mujer estará presente en el Centro Comunitario del Barrio Río Pipo de 13 a 15hs. brindado asistencia a las vecinas del lugar.

A ello sumó que “también estamos trabajando fuertemente en la autonomía económica de la mujer mediante la realización de talleres y capacitaciones que apuntan a romper con el prototipo del hombre dentro del ámbito laboral”.

Por último, Avila remarcó que “todas estas acciones tienen que ver con deconstruir las malas prácticas para construir buenas prácticas” y como ejemplo citó que “en su momento era impensado no elegir a la reina de la ciudad, y hoy rompimos son ese estereotipo y elegimos a la embajadora y al embajador teniendo en cuenta valores como la solidaridad y el compromiso con la sociedad, y no lo cánones de belleza”. Para consultas e informaciones los vecinos pueden dirigirse a la Secretaría de la Mujer ubicada en San Martín y Fadul, o llamar al teléfono 424550.

