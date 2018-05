Viviendas de ATE: “este va a ser un lugar donde los compañeros van a seguir construyendo una Provincia”

La gobernadora Rosana Bertone participó este martes 1 de mayo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, oportunidad en que hizo entrega de 104 nuevas viviendas para los afiliados del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El festejo realizado en el gimnasio “Arq Carlos Lucio Petrina” de la Villa Deportiva Eva Perón contó con la presencia del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Gustavo Vázquez, el ministro de Obras y Servicios Públicos Luis Vázquez, el secretario General de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y vecinos adjudicatarios de las viviendas.

La gobernadora Rosana Bertone dijo estar “muy contenta de que hoy 1 de mayo estas 104 familias puedan tener la llave de su vivienda y su escritura. Recordaba cuando junto al intendente Vuoto y Carlos Córdoba recorrimos las obras hace unos años atrás y prometimos a los vecinos que si llegábamos al gobierno terminaríamos las viviendas”.

“Y no sólo que las terminamos” celebró, “sino que estas viviendas estaban planificadas para llevar zeppelin, pero yo dije que esto no podría darse en una provincia gasífera. No puede ser que los compañeros que están aquí no mas, al lado de la ciudad se tengan que calefaccionar con zeppelin y ahí fuimos con Carlos por la red troncal de gas y pudimos conseguir la conexión para estas viviendas”.

Con un aporte de más de 60 millones de pesos, “entre el Gobierno y fondos propios del IPV podemos darle a los vecinos la red de gas que se merecen” manifestó Bertone.

La Mandataria finalizó diciendo que “este va a ser un lugar donde no solo los compañeros van a construir un hogar sino que van a seguir construyendo una Provincia”.

Por su parte, el secretario General de ATE, Carlos Córdoba sostuvo que “estoy muy feliz por estar aquí y ver lo que hemos logrado luego de 7 años con el trabajo en conjunto. Cuando me sentía mal iba a caminar por el barrio y soñaba viendo a los niños corriendo y a los vecinos comiendo a la orilla del río y hoy el sueño ha llegado y hay que vivirlo con mucha emoción”.

En el mismo acto además, desde la Municipalidad de Ushuaia se transfirió la tierra donde fueron construidas las viviendas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para que las familias beneficiarias puedan recibir la escritura de su casa propia.

