Vuoto acompañó la presentación del libro de Santiago Artemis

El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto acompañó al diseñador de moda Santiago Artemis durante la presentación de su libro “El Chico del Fin el Mundo”.

Además de tener una carismática llegada al público, compartió su experiencia de vida con el objetivo de motivar a otros en la concreción de sus proyectos y sueños. El exitoso fueguino permaneció en el escenario junto a Vuoto, quién lo entrevistó durante la presentación para que vecinos y vecinas de diferentes generaciones, se hicieran eco del trabajo que supo realizar el artista para alcanzar sus metas y trascendencia internacional. En esa sintonía, Artemis contó que “luego de la serie en Netflix ´No hay tiempo para la vergüenza´ comencé a recibir mensajes en diferentes idiomas y de destacados artistas, con lo cual me sorprendí de la repercusión que estaba teniendo el programa y decidí adjudicarme ese logro”. Vuoto le consultó si suma o no, mencionar que es nacido en Ushuaia, a lo que respondió “todo el tiempo”, porque “si estas en Tokio o el cualquier país, decir que venís del fin del mundo llama la atención y automáticamente, pasan a preguntarte cómo es el lugar”. El jefe comunal, felicitó al artista por “su increíble trabajo” y pidió un mensaje para los jóvenes que también quieren emprender proyectos pero no se animan. Artemis aclaró que “lo importante es saber quién es uno.

Cuando tengo que comenzar algo, primero pienso qué soy y hacia donde quiero ir, después te sinceras sabiendo que a veces hay vergüenza o miedo, pero creo que la clave está en creer en uno mismo y si bien, es muy probable que haya críticas, si el proyecto está bueno hay que hacerlo, porque no hay tiempo para la vergüenza”.

