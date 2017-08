Vuoto aseguró que hay “falta de acompañamiento” del gobierno nacional

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto recordó que, “en el 2015, el Estado municipal de Ushuaia recibió más de 200 millones de pesos por fuera de la coparticipación, en planes de obras públicas, y el año pasado y este, hemos recibido cero pesos”.

El jefe municipal, detalló las complicaciones que tiene la ciudad por la falta de acompañamiento en cuestiones que necesitan si o si la autorización nacional.

En cuanto al empréstito para la compra de los colectivos, el que fue autorizado por el Concejo Deliberante y debe ser aprobado por el gobierno nacional indicó que, “no ha salido. Hemos presentado todas las carpetas que nos han pedido, al igual que las carpetas de obras publica y no se ha recibido absolutamente nada”.

Vuoto aclaró que, “no es un queja”, pero que los vecinos deben saber que, “todo lo que se hace es con recursos propios del municipio”.

Más allá de esta situación, el Jefe comunal consideró que, “hemos hecho muchísimo”, entre lo que destacó que, “hemos puesto los nuevos colectivos en la calle, estamos presentado una APP para que los usuarios sepan dónde está el colectivo, licitamos la repavimentación de dos Avenidas (Garramuño y Prefectura Naval) por un monto de alrededor de 40 millones de pesos y vamos a avanzar en el 75% de las calles que están deterioradas”.

Además resaltó los avances en la nueva Urbanización estatal General San Martín, “que es la más grande de los últimos tiempos en la ciudad, que comprende 600 lotes con servicios”.

Por ultimo aseguró que, “hay una política del gobierno nacional, que no solamente te envían menos dinero de coparticipación, sino que además no acompaña con planes de obras públicas, porque te discriminan porque perteneces a otro signo político, porque no estás de acuerdo con las políticas que ellos implementan para la Provincia y de alguna forma te castigan”.

Fuente: Actualidad TDF

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.