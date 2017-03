Vuoto firmó convenio para fortalecer el turismo en la Patagonia durante todo el año

Una fuerte promoción como destino de la región patagónica se llevó adelante durante dos jornadas en la ciudad de El Calafate donde el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto firmó un convenio de colaboración con su par de esa localidad santacruceña, Javier Belloni y el jefe de gobierno de Bariloche, Gustavo Gennuso. Del evento también participaron los Secretarios de Turismo Javier Cherañuk, Alexis Simunovic y Marcos Barberis, respectivamente. El convenio firmado se suma a las políticas desarrolladas para fortalecer el corredor patagónico que se inició con Patagonia Fantástica que incluye a Puerto Madryn.

“El encuentro de las ciudades patagónicas para potenciar el corredor turístico de nuestra región austral es uno de nuestros objetivos para el turismo nacional y también para el internacional. Los Municipios nos ponemos no sólo al frente de nuestros propios destinos para lograr mayores recursos e ingresos por turismo, sino que nos fortalecemos en la cooperación y la complementación con otra ciudades, en todos los niveles, pero en el turismo, venimos avanzando sobre pasos muy firmes”, dijo el intendente Vuoto, a su regreso.

“Estamos trabajando en la construcción de los corredores que permiten potenciarnos y fortalecernos, que iniciamos con Patagonia Fantástica”, valoró Vuoto. “La ciudad de Ushuaia es el destino más austral del país y por eso sumamos desde la Secretaría de Turismo la evaluación permanente de lo que ofrecemos y trabajamos en la mejora de los servicios, la articulación con todas las áreas que intervienen, la construcción de una Ushuaia con eventos todo el año, con atractivos, con la consolidación de fiestas nacionales y regionales, como sede de encuentros deportivos, de espectáculos de jerarquía”, sostuvo. “Todo lo que mejoremos, mejora el turismo de las otras ciudades y de la Patagonia y todo lo bueno que ofrezca la región, nos suma a nuestro destino; y eso lo sabemos muy bien los intendentes”, aseguró el intendente Vuoto.

“Las ciudades somos el Estado primario, los intendentes con sus equipos de gobierno somos los que conocemos cada rincón de la ciudad, todo lo que tenemos para ofrecer y para mejorar, somos los que nos entusiasmamos con nuestro lugar y por eso buscamos la cooperación de los jefes comunales de otras ciudades, nos fortalecemos y logramos llegar a los objetivos”, insistió.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Juan Cherañuk explicó que “el objetivo es poder potenciar la promoción de los tres destinos en conjunto, en mercados donde es imprescindible ingresar como región y no como ciudad, entre ellos el europeo”.

“Hubo una baja importante en el mercado nacional, por lo cual trabajamos para repuntarla en destinos como El Calafate y en Ushuaia, no sólo en temporada alta, sino también buscando la manera de atraer al turista durante todo el año y fortaleciendo los destinos con la captación de los pasajeros de ciudades próximas. Realmente estamos trabajando con las otras ciudades en el fortalecimiento de todas y de cada una, porque no somos destinos aislados, sino que somos un gran destino que además ofrece las particularidades de cada una de las ciudades que integran estos corredores”, analizó el funcionario.

Calafate, Bariloche y Ushuaia, son comunidades de montaña con una importante historia, situación geográfica, cultural interrelacionadas, con desarrollo económico basado en la industria turística, con productos turísticos similares, enfocados al turismo de excelencia, de montaña, aventura y naturaleza. “Este convenio de colaboración busca potenciar la actividad durante la temporada alta y baja en diferentes mercados del mundo”, dijo Cherañuk.

