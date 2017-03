Vuoto: “No nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas”

Tras el intento de ocupación y posterior desarme ocurrido durante el fin de semana en un sector del Valle de Andorra, impedido por funcionarios y personal de distintas áreas de la Municipalidad de Ushuaia que intervinieron tras tomar conocimiento de la irregularidad, el intendente Walter Vuoto aseveró que “no nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos”. Y en esa línea manifestó que “lo dije y lo vuelvo a decir, con estas maniobras no me están perjudicando a mí si no que están perjudicando a cientos de vecinos. Ese sector ya está previsto para familias que esperaron dentro del marco legal una solución habitacional, que esta gestión le va a dar”.

En este sentido, reiteró que “en ningún momento dejamos de custodiar los espacios municipales, estamos trabajando constantemente para evitar ocupaciones o situaciones similares y lo hacemos sin violencia”.

“Cada vez que enfrentamos una situación de este tipo apelamos al diálogo con los vecinos y buscamos una salida consensuada con el respaldo de la Policía. Acá hay una necesidad concreta de cientos de familias y buscamos contenerla y atenderla”, amplió.

Vuoto enfatizó que “tenemos una política de tierras que llevamos adelante desde que se inició nuestra gestión y estamos dando respuesta a una deuda social muy fuerte que adquirió el Municipio durante 20 años, en los que no hubo planificación ni intención de que miles de vecinos que carecen de vivienda pudieran comenzar a resolver esa problemática”. En ese sentido, resaltó que “muchas familias esperaron todo ese tiempo una oportunidad inscriptos en el registro de tierras y luego, desde que comenzamos a trabajar desde la Secretaría de Hábitat, cumplimentaron los requisitos que se les exigen”.

Y enfatizó: “por eso quienes usurpen y no cumplan con lo que marcan las ordenanzas vigentes no van a poder acceder a la tierra”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo capitalino sostuvo que “tomamos la decisión política de distribuir la tierra después de 20 años en los que el discurso fue que no había; ya asignamos 500 lotes, estamos trabajando para otorgar otros 500 y luego continuaremos avanzando en el objetivo de que nuestros vecinos puedan comenzar a concretar el sueño de la vivienda propia”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.