Vuoto se reunió con vecinos y vecinas de la ciudad

El Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, participó de un encuentro con jóvenes, vecinos y vecinas de la ciudad quienes le manifestaron su apoyo para la reelección como jefe comunal de Ushuaia en los próximos comicios.

Durante el encuentro, Vuoto resaltó las acciones llevadas a cabo desde que asumió al frente del Ejecutivo municipal y recordó que “fue muy difícil agarrar la ciudad como la agarramos, tuvimos un escenario muy complicado y pudimos recuperar la Municipalidad”. Agregó también que “sabemos que nos falta mucho por hacer, pero todos ven la inversión que estamos haciendo en los playones deportivos, las plazas nuevas y las que estamos remodelando, el plan de obras, solucionamos el problema del Transporte público de pasajeros y tenemos planificado ampliar los recorridos la temporada que viene”, y agradeció a los concejales Hugo Romero y Juan Carlos Pino por el acompañamiento desde el Concejo Deliberante.

Vuoto estuvo acompañado por el concejal Hugo Romero, el secretario de Gobierno, Omar Becerra; la secretaria de la Mujer, Laura Avila, candidata a concejala de la ciudad y la subsecretaria de Unidad de Intendencia, Paola Mancilla, candidata a legisladora.

En ese marco, el jefe comunal expresó que “todo esto lo estamos logrando sin ayuda del Gobierno nacional, porque hemos sido la única ciudad de la provincia que no recibió fondos de Nación y a pesar de eso seguimos viendo la manera de salir adelante y lo estamos haciendo, por eso necesitamos el acompañamiento de todos ustedes para que sigamos construyendo una Ushuaia inclusiva, donde todos puedan vivir dignamente”, y consideró que “necesitamos hoy más nunca esa unidad de todos“.

Por su parte, la secretaria de la Mujer Laura Avila, expresó que “esta gestión que encabeza el intendente Vuoto ha transformado la ciudad. Por eso pedimos que nos vuelvan a acompañar, a convencer a aquellos que todavía están pensando, que no se olviden cómo era transitar en la ciudad hace cuatro años por las calles de Ushuaia y como estaban los espacios públicos, el centro, el servicio de transporte, las garitas de colectivos y cómo está hoy. Para eso necesitamos tener más voces en el Concejo Deliberante y que no se discutan cosas que no tienen que ver con la realidad de la gente”.

Por último, el concejal Hugo Romero señaló que “estar compartiendo con ustedes, con mi compañera Paola (Mancilla), con Walter (Vuoto), Laura (Avila) y Omar (Becerra) es un honor. Siempre digo que Walter es quien nos impulsa a todos a seguir creciendo como sociedad, y uno como concejal está comprometido con esto; y queremos seguir con este camino por el que hemos transformado la ciudad. Nos queda seguir trabajando para tener peronismo por mucho más tiempo en la intendencia y en el Concejo Deliberante”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.