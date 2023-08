APOC: “El Fiscal del Estado se sacó un problema de encima”

En el marco del reclamo que llevan adelante los empleados del Tribunal de Cuentas nucleados en APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control) ante la negativa de la cúpula de ese organismo estatal de discutir salarios en paritarias, se conoció que la Fiscalía de Estado rechazó la intervención de este para investigar la conducta de los vocales del Tribunal de cuentas de la Provincia.

Así el fiscal de estado, Virgilio Martinez de Sucre sostuvo que no resulta ser competente “para entender en cuestiones de tal naturaleza, debiendo ser encauzada la discusión en sus ámbitos naturales, de buena fe y con pleno respeto a la voluntad negocial de las partes y al derecho aplicable”.

Ante la respuesta, la secretaria general de APOC, Valeria Regueiro indicó en declaraciones a RADIO PROVINCIA que “no la esperábamos tan rápido” y “el fiscal de estado se saco el problema de encima con un tratamiento express, mientras el ministerio de trabajo nos cierra sus puertas, pero no vamos a bajar los brazos y daremos la discusión en la legislatura”.

Regueiro apuntó que “así que estamos analizando ahora los pasos a seguir. Obviamente que esto cambia un poco, pero con esto el fiscal nos habilita también otras vías. No nos dice que no a todo, simplemente nos dice que no resultaría ser el más competente para resolverlo”.

Desde APOC anticiparon que al tener la “puerta cerrada” también el Ministerio de trabajo, “no queda otra que la Legislatura” para continuar con un reclamo que “entendemos que está dentro del marco de la ley. No estamos pidiendo nada ilógico y nada incoherente. Simplemente tener una paritaria en una mesa de buena fe y que sea negocial, como lo indica la Ley 23551 y la Ley Provincial 113, así poder debatir nuestro salario, y nuestras condiciones de trabajo. Ni siquiera estamos hablando de un incremento salarial, sino debatir la estructura salarial y las condiciones laborales fundamentales para un trabajador”.

“El sindicato a nivel nacional, está anoticiado de esto. Ayer tuvimos varias reuniones con Nación, yo formo parte de la Mesa Nacional así que veremos cuáles son los pasos a seguir de ahora en más”, aseguró.

Acerca de las contestaciones del Ministerio de Trabajo a las notas que han realizado desde el sindicato dijo que “eso es lo único que que tenemos. Aún estamos esperando la respuesta del pronto despacho para tratar un nuevo convenio colectivo de trabajo. El ministerio esta cumpliendo casi la misma función del fiscal, de sacarse el problema de encima porque lo deja ahí, sin intervenciones concretas del ministerio”.