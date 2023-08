Textiles se sienten “utilizados” por Alberto Fernández

El secretario general de SETIA, Rodrigo Cárcamo remarcó los funcionarios nacionales “no atienden a nadie” y “no hay una respuesta” para firmar el decreto y dar cumplimiento al artículo 2 del decreto 727, en el cual se estableció la prórroga para toda la industria y quedaron exceptuados los textiles. “Hace un par de semanas que sucedió esto, al esperar la fecha que habían anunciado. Luego, ya no hubo más comunicación, no hubo este diálogo, no hubo intención de volver a reunirnos con la Secretaría de la Nación”, sostuvo.

En un marco de elecciones generales, el sector cree difícilmente se logre la prórroga que vienen reclamando. “Realmente sorprende y alarma muchísimo esta situación, más en todo el contexto y de las declaraciones que se vienen haciendo a nivel nacional con respecto al subrégimen, incluso a la ley. El ataque, ya es cada vez más constante y más con las declaraciones del ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación al hablar de esa separata famosa y de los beneficios de los diferentes regímenes”, aseveró.

Cárcamo, fue consultado por Radio Provincia sobre las declaraciones del Ministro de Economía y sostuvo que había expectativa por Alberto Fernandez pero ahora se sienten utilizados. “Confiábamos en las palabras del mismísimo presidente, pudimos entregarle un petitorio en forma personal en el cual nos dijo que este problema se iba a solucionar y de ahí, para abajo ,con todos los funcionarios que fueron pasando, los ministros en el Ministerio de Producción y Economía, todos nos tiraban o nos daban la misma explicación, no solamente a nosotros, sino a los empresarios y a las mismas cámaras que representaban al empresario, al mismo gobernador se lo notifico de lo de la decisión política de que ya estaba para la firma. Pero lamentablemente no sucedió”, remarcó.

“La esperanza nos motiva a continuar con esto. Pero la situación real es que hay un funcionario que no está cumpliendo con lo que ya establecido dentro de un decreto o estaría faltando a sus funciones de funcionario público, lo cual puede ser obligado a través de un superior o a través de la justicia, porque tiene que dar cumplimiento a algo que ya está establecido”, sostuvo.

Apuntando a José Ignacio de Mendiguren, aseveró que “no hay una decisión política entonces deberemos ir por la vía de la Justicia, no queremos llegar ahí por el funcionario está para realizar lo que debe hacer”.

“El tema es que si dejamos que desde Nación empiecen a tocar el subrégimen y nosotros vamos a hacer nada más que el tubo de ensayo, vamos a ser los primeros y después, obviamente van a ir por las demás industrias, porque está visto y a las claras que esa es la intención”; aseguró y agregó que “van contra las textiles”.

Para el referente gremial “hay un lobby” por lo cual “llamamos a tomar el tema con todas las fuerzas y no dejar que paso porque es prologo de lo que se viene. Y esto nos dijo Castiglione”, apuntó.