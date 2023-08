El Banco de Tierra Del Fuego advierte sobre incremento en intentos de estafas

El Banco de Tierra del Fuego alerta a toda la población respecto al aumento de intentos de estafa a través de mail o mensajes de texto SMS contra los clientes de distintos bancos de la provincia.

Esta modalidad, denominada como “Phishing”, es la técnica utilizada por los ciberdelincuentes que buscan engañar haciéndose pasar por otra persona con el objetivo de robar información sensible como Usuario, Contraseña o Token de Home Banking. De esta manera, los estafadores, luego de hacerse de las credenciales personales, ingresan al Home Banking operando en nombre del cliente.

En los últimos días, se notó un incremento de contactos con los clientes a través de mensajes de texto SMS o mail, en los que se invita a la víctima a “Desbloquear cuenta” o “Validar Identidad” haciendo clic en un enlace; de no hacerlo, dice el comunicado, se tomarán medidas como el bloqueo o suspensión de la cuenta.

El Banco realiza constantes campañas de comunicación para alertar sobre este tipo de situaciones y, en este sentido, recuerda que nunca se contactará con sus clientes notificándolo de suspensión de cuentas, invitándolo a completar formularios para evitar bloqueos. A su vez, enfatiza que recibir estos mails o mensajes no implica ningún riesgo, como ser infectado con el virus; siempre y cuando se evite hacer clic en los vínculos (links) o, luego de hacer clic, completar campos en los que por lo general se solicitan Usuario y Contraseña de Home Banking.

En estos casos, es fundamental desestimar el mensaje o comunicarse con el Banco a través de los canales oficiales para consultar sobre la veracidad de la comunicación.

En este sentido, el BTF recuerda que, por el momento, no cuenta con redes sociales y alienta a la población a no compartir o hacer públicos a través de Facebook, Twitter, Instagram u otras, posibles inconvenientes con cualquier operatoria dado que los estafadores aprovechan esta información para contactarse con los clientes ofreciéndole ayuda en nombre del Banco.

Más allá de estos consejos, existen técnicas para verificar si en este tipo de comunicaciones es el Banco quién le escribe al cliente:

– Identificar el remitente del mail o del mensaje de texto. El BTF siempre emitirá mails desde los dominios @novedades.btf.com.ar, @resumenes.btf.com.ar, @comercial.btf.com.ar o @btf.com.ar;

– El banco no envía comunicaciones desde mails como @gmail.com, desde @hotmail.com, o @yahoo.com.

– Leer el mensaje con detenimiento con el objetivo de observar faltas de ortografías o usos de expresiones que no son propias de las entidades bancarias y que no representan mensaje oficial;

– Prestar atención respecto al uso de logos o diseño de las comunicaciones, donde en muchas oportunidades no se aplican los colores, tipografías, nombre o estilo de la entidad bancaria.

Para más información, el BTF invita a los interesados a encontrar más información en su sitio web www.btf.com.ar