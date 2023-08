Los Concejales ratificaron la decisión de comenzar a discutir la habilitación de Uber en Río Grande

Este jueves el Concejo Deliberante volvió a ser escenario de un encuentro entre los Concejales y choferes del servicio de taxis y remises que desde hace semanas reclaman que se apruebe la entrega de nuevas licencias en ambos servicios. Desde el Concejo Deliberante reiteraron que aún se esperan los resultados del “Estudio de Mercado” que brindará un diagnóstico sobre la situación de ambos servicios y sus necesidades.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Comisiones y del mismo tomaron parte los Concejales Raúl von der Thusen; Miriam Mora; Javier Calisaya; Cintia Susñar; Diego Lassalle; Walter Campos, Hugo Martínez, Pablo Llancapani y Walter Abregú; representantes del Municipio y un importante número de chóferes de Taxis y Remises.

Una vez más el eje de la reunión fue el pedido de los trabajadores del volante para que se acelere la entrega de licencias por parte del Municipio de Río Grande. Desde el Concejo Deliberante insistieron en la necesidad de contar con los resultados del Estudio de Mercado que se está llevando adelante por parte de la UTN.

Además, los Concejales recordaron que la prestación de los servicios de Taxis y Remises recibe muchas quejas por parte de los usuarios y ciudadanos de Río Grande por lo cual hay muchas situaciones a corregir por parte de los permisionarios y los titulares de las Licencias.

También anunciaron a los trabajadores la decisión, por parte del Concejo, de comenzar a debatir el proyecto presentado por la concejal Miriam Mora para habilitar el servicio que prestan empresas como Uber a través de las diferentes plataformas digitales.

Finalizada la reunión, el concejal Javier Calisaya señaló que el encuentro con los choferes ser dio en el marco de que los mismos “están buscando la estabilidad laboral, la necesidad de acceder a una licencia” aunque reconoció que se trata de “una discusión que ya queda fuera de tiempo” porque a su entender “ya irrumpe en la realidad el servicio de aplicaciones digitales que brindan prestaciones similares”.

Sin embargo, también consideró importante poner en discusión “la necesidad que tiene la gente y los usuarios de poder acceder a otro tipo de servicio con inmediatez de llegada, con otra tarifa; con otra posibilidad de servicio para trasladarse en la ciudad y que hoy no lo hay”.

Por eso insistió en que “estamos asistiendo tarde a la discusión por la entrega de licencias, todos lo reconocen, pero nadie se quiere hacer cargo y me parece que en esta instancia tenemos que tomar decisiones de que en el mediano y corto plazo se puedan entregar nuevas licencias”.

Calisaya criticó algunas posturas de los choferes entendiendo que “la insistencia y la terquedad en cuanto a la entrega de licencias hizo que estemos en esta situación” y en tal sentido opinó que “los titulares de las licencias se pegaron un tiro en los pies porque la llegada de Uber es ante la resistencia y la negativa de que se entreguen licencias”.

Por lo tanto “ahora se van a entregar licencias y seguramente quienes no reciban licencias van a querer ingresar a Uber y lo que no se está entendiendo es que es la sociedad la que está pidiendo servicios más eficientes y otras alternativas y tarifas”.

Por lo tanto, consideró necesario “discutir sobre como se ha estado prestando el servicio de taxis y remises porque hoy tenemos titulares que no trabajan las licencias” incluso “algunos titulares se oponen a la entrega de licencias y la cuestión es que la cedieron, la alquilan, no la trabajan y la licencia es para aquel que la trabaje”.

Por lo cual sugirió “depurar el Registro de Titulares de Licencias y recuperar, por parte del Municipio, las Licencias de taxis o remises que se han vendido, alquilado o cedido”.

En tanto la concejal Mora señaló que “Uber fue lo que generó la discusión” porque “veníamos conversando y charlando y les expliqué, tanto a los remiseros como taxistas, que Uber está instalado en el mundo, que ya hay una ley nacional que dice que Uber es legal, se entiende que es un acuerdo entre partes, es un comercio, es como un comercio que debemos dejar abiertas las puertas”.

Y aunque las “licencias de taxis y remises que arroje el resultado del estudio de mercado van a ser entregadas, pero que no nos podemos negar a Uber también”.

También señaló que “el que está de chofer, que cumpla todos los requisitos, que esté dentro del registro de choferes, va a recibir su licencia, acá se tiene que ver que lo que más se mide es la antigüedad y la continuidad en el trabajo”.

Pero también “hay que esperar los resultados del estudio de mercado, que simplemente va a decir que hay un déficit en el servicio, que es lo que estamos discutiendo ahora, por eso es que tenemos a Uber instalado hoy en nuestra ciudad, es algo que ya no lo podemos detener, a nivel nacional está aprobado, a nivel provincial lo tienen que discutir en la Legislatura”, insistió Mora.

Con respecto a cuales son los aspectos más destacados del proyecto de Uber que va a presentar en la próxima sesión, dijo que “nosotros estuvimos hablando con la gerenta de Uber a nivel nacional, tenemos las Ordenanzas que se están reglamentando en diferentes provincias y en diferentes localidades de nuestro país”.

Y “primero que nada, tienen que hacer la inscripción en el área de transporte del Municipio de Río Grande, solicitamos la instalación de una oficina física, justamente para atención al cliente, pero también en uno de los artículos le pedimos al Ejecutivo Municipal que creen una aplicación para tener nuestra propia aplicación de transporte en nuestra ciudad”.

Por último expresó que “debido a la discusión, a la polémica, a la falta de trabajo, al servicio deficitario que se está prestando, la gente está eligiendo Uber, hay una aplicación que está funcionando y la gente está eligiendo y que tampoco tiene que ver tanto con los costos sino con “el tiempo, el momento, la puntualidad y que llegue el vehículo; que no te lo suspendan” también recordó que “Uber no tiene paradas, no tiene agencias, entonces están en cualquier lado de la ciudad y la aplicación te dice que este es el que está más cercano, no se queda sin servicio, entonces hay una competencia importante con respecto a cómo se brinda el servicio”.