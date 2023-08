Regueiro informó que irá a la justicia y volvió a denunciar persecución laboral en el Tribunal de Cuentas

La secretaria general de APOC, Valeria Regueiro confirmó su despido dentro del Tribunal de Cuentas y habló de la persecución laboral a la que es sometida. Además informó que irá a la Justicia porque posee tutela sindical.

En diálogo con Radio Provincia, Regueiro dijo que el viernes fue notificada de la desafectación: “finalmente a las 18:06 hs de la tarde, vino un compañero de trabajo a mi casa a traerme el acto administrativo, diciendo que dejaban sin efecto mi designación porque querían reorganizar las vocalías”. Es decir, “no pusieron ningún fundamento específico respecto del por qué”.

Tras recibir la notificación, la secretaria general del gremio, hará una presentación en la justicia, porque goza de tutela sindical, que como se sabe, es un derecho amparado por la Ley 23.551. “El despido es completamente injustificado y violatorio de la libertad sindical. No puede ser que el motivo sea una reorganización de vocalía, cuando todos saben que yo no trabajo para ninguna vocalía en sí, sino que soy secretaria del plenario de miembros. El trabajo que yo hago en el organismo, es fundamental, cualquiera del ámbito municipal, lo puede afirmar, pero obviamente, cualquiera que no sea político”, sentenció.

Reconoció que se viene una batalla en el ámbito político: “no pensé que un pedido tan simple de poder sentarnos a debatir salarios podía llegar a este ámbito, a esta persecución contra mi persona. Sé que quieren bajarme a mí para desestructurar completamente al gremio”, argumentó y dijo que lo que buscan es focalizar en un “problema personal para que me ocupe de otras cosas y que no en la defensa del trabajador”.

De esta manera, Regueiro sostuvo que darán batalla desde el gremio porque es “un horror lo que está pasando en la provincia. Es increíble que hayamos llegado a este punto”.

Además cuestionó fuertemente el silencio de la CGT, “cuando aplastan completamente a una secretaria general con tutela sindical, la CGT no dice nada”, y lamentó que la política se haya metido en demasiados espacios, inclusive en la defensa del trabajador.

“Yo me pregunto entonces: ¿las paritarias que tienen los demás gremios, son paritarias en sí o son arreglos políticos. Estamos defendiendo a los trabajadores los sindicatos o estamos arreglando con políticos?

“Estoy hablando de lo público y lo privado, porque la CGT la integramos ambos sectores, no solamente el público”, cargó

Persecución

Valeria dijo que la persecución es contra APOC y su persona: “el poder que piensan que tienen estos dos vocales (Hugo Pani y Miguel Longhitano), que según comentó, son el último eslabón de toda una cadena de corrupción, lo utilizan porque “no quieren ceder el espacio para los trabajadores”.

¿Qué busca cualquier empleador?, se preguntó

-Que el empleado esté completamente neutralizado.

-Que la voz de mando de APOC hoy en Tierra del Fuego, se calle.

“Entonces qué mejor que pegarle a la persona que da ánimo, que junta gente. No te olvides que nosotros cuando empezamos esto, éramos la mitad de los afiliados y a través de la voz de mando, duplicamos la cantidad de afiliados y eso duele. También el mover una masa de personas, duele a los políticos, a los empleadores y a todos los que tengan que ceder algún poquitito de cuota, su poder”.

“Entonces lo hicieron individual y general”, aseguró al reiterar la persecución. “Le pegamos al gremio y le pegamos a esta mujer que salió de la nada. Hay que desarticularla por todos lados”, sostuvo y dijo que sufrió también hostigamiento dentro de la CGT al ser cuestionada respecto de su situación de revista. “La CGT hoy está silenciada sobre mi problema”.

La computadora

Valeria informó que su computadora laboral se encuentra en la Dirección de Informática del municipio, “fue llevada ese mismo viernes. Yo amplié la denuncia original porque mi computadora estaba en la Dirección de Informática”. El aparato guarda documentación que tiene que ver con la Municipalidad: “son diez años de trabajo y yo soy secretaria del plenario, por eso veo raro que se lleven la computadora, porque cuando vos necesitas, por ejemplo, que reparen tu computadora, que la limpien, que le hagan algún trabajo de mantenimiento, el empleador te tiene que enviar una nota diciéndote que el día tanto en tal fecha, tu computadora va a ser enviada a la dirección. Siempre se avisa, no te pueden sacar el elemento de trabajo que es un CPU, donde vos tenés información y cosas privadas, sin aviso. Nunca pasa eso, jamás. Y menos, le voy a llevar la computadora al organismo que controlo”.

“Si yo soy el que te estoy controlando, mira si te voy a entregar la computadora que tiene todas las actas plenarias y que son secretas del plenario para que hagas una limpieza. No se entiende para que se llevaron la computadora, porque tampoco había pedido yo por nota que le hagan algún tipo de limpieza o algo”.

Finalmente la entrevistada reiteró que irá a la justicia: “no voy a permitir que quede guardado. Sí tengo que llevar este problema a la Nación y que salga en todos los medios nacionales, me voy a encargar de hacerlo. No voy a permitir que quede guardado. Los trabajadores merecen ser escuchados. Hace cuatro meses que nos levantamos pidiendo justicia, pidiendo un cambio, no vamos a permitir que quede guardado”, cerró.

link de la entrevista