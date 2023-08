“El proyecto de Uber surge por el reclamo de los usuarios sobre el servicio de taxis y remises”

Este lunes, en el Concejo Deliberante, los Concejales volvieron a recibir a un gran número de taxistas de la ciudad que acudieron al edificio legislativo para manifestar su rechazo a la aprobación del proyecto impulsado por la Concejal Miriam Mora que busca habilitar las aplicaciones digitales como parte de la oferta para el transporte de pasajeros en el ámbito municipal.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante y allí uno nutrido grupo de taxistas volvió a exigir que no se habilite los servicios de transporte de pasajeros que se ofrecen a través de diferentes plataformas digitales a la vez que insistieron sobre la necesidad de que se concluya el estudio de mercado que debe arrojar un diagnóstico sobre el actual servicio de transporte de pasajeros en Taxis y Remises.

Los taxistas concurrieron al Concejo acompañados por el Dr. Fernando Herrera y fueron recibidos por el presidente de la institución, Raúl von der Thusen y los concejales Pablo Llancapani; Miriam Mora; Walter Abregú, Cintia Susñar, Walter Campos; Javier Calisaya, Hugo Martínez y Diego Lasalle.

Concluida la reunión, la concejal Mora señaló que desde el Concejo “le explicamos que ya tenemos el Orden del Día de la sesión de mañana y se va a enviar a Comisión el proyecto sobre Uber como el proyecto del concejal Calisaya y los vamos a debatir el día 12 de septiembre a las 10 de la mañana”.

Puntualizó que “el proyecto del concejal Calisaya habla de una cuestión de habilitaciones porque una de las propuestas era de que el Ejecutivo Municipal se baje la aplicación de Uber, específicamente el área de transporte y que de esa manera ellos puedan controlar, detenerlo en algún recorrido y poder multarlo, la verdad que no es lo que corresponde” porque a su entender “no se va a poder hacer el control de Uber porque una persona vaya atrás de un vehículo”.

“Creo que tenemos que avanzar, abrir la cabeza, entender que la tecnología llega, entender que esta brecha que se abrió es justamente por una falta de servicio, por mal servicio, por el no cumplimiento del servicio, siendo que hay una demanda importante de vecinos y vecinas para poder trasladarse de un lugar al otro de la ciudad y con una diferencia económica, no muy importante”, opinó la Concejal.

Ante el planteó realizado tanto por taxistas como remises por la inconstitucionalidad y la ilegalidad de Uber, la edil manifestó que “Uber está funcionando en el país y en el mundo, yo no creo que todo el mundo esté equivocado con respecto a poder elegir la forma de transportarse o de trasladarse de un lugar a otro”.

Consultada sobre la advertencia realizada en cuanto a que la aprobación de una plataforma como Uber va a significar que haya violencia en la calle, dijo que “la violencia en la calle la vivimos hace unos años atrás, hace 8 años que estoy en este Concejo Deliberante, han sido muchas las discusiones y las comisiones discutidas y hasta violentas que hemos vivido acá, tanto con titulares de taxi como titulares de remises, recuerdo hasta hace unos años atrás que la protesta, el reclamo que hacían los taxistas era que los remises no debían parar en la calle, donde encontraban algún remisero levantando gente en la calle, se bajaban, se cruzaban los vehículos y se agarraban a las trompadas, si esa es la violencia de la que estamos hablando, es la que ellos implementaron desde hace muchísimo tiempo acá en nuestra ciudad”, criticó.

Respecto del empobrecimiento que generaría la plataforma Uber en cuanto al servicio tanto de taxi como de remises, indicó que “para eso tenemos dos propuestas, la primera, dentro del proyecto de Uber, habla justamente de crear la aplicación desde RGA Activa para que nosotros tengamos nuestra propia aplicación de transporte en la cual podrían estar incluidos taxis y remises y en segundo lugar, la propuesta de algunas de las modificaciones que está solicitando Uber es que también remises y taxis puedan ser incluidos dentro de la aplicación”.

En cuanto al proyecto que impulsa, recordó que propone “tener un registro de chóferes, la inscripción de esta empresa en el área de transporte, que haya una oficina comercial dentro de la ciudad, una infraestructura donde se pueda hacer el servicio de atención al cliente y lo que ofrece esta empresa de plataforma digital”.

Por lo tanto señaló la importancia de debatir el proyecto en el ámbito de las Comisiones para ver “que modificaciones que se pueden ir haciendo, pero la realidad es que no podemos seguir nosotros deteniendo el avance de la tecnología, dado que no legislamos solo para un sector”.

Mora recordó que en la actualidad hay “400 remiseros y taxistas para 120.000 personas de las cuales unas 50.000 utilizan medios de transporte entre taxis, remises y hoy se están volcando a Uber”. De esta manera insistió en que “el proyecto es el resultado de reclamos de los usuarios de no encontrar vehículos en ningún horario y también por la demora y a veces hasta por el abandono del viaje, de rescindir el viaje, por ejemplo, en el puente porque hay algún inconveniente, entonces directamente no cruzan”.

La edil resaltó que “lamentablemente hay cuestiones que van a incomodar, pero también hay que ser autocrítico y reconocer de los errores, si ellos no hubieran descuidado el servicio como lo descuidaron, creo que Uber hoy no lo estaríamos discutiendo”.

Por último, dijo que “el proyecto toma estado parlamentario en la sesión de este martes, siendo que la primera comisión va a ser el 12 de septiembre a las 10 de la mañana en lugar a confirmar porque sabemos que va a ser bastante concurrida esa comisión, por eso también queremos que estemos todos cómodos y cómodas para poder debatir”.

La postura de los taxistas

El Dr. Fernando Herrera, en representación de los intereses de los taxistas explicó que asistieron al Concejo Deliberante para “solicitar mayores sanciones porque esta plataforma digital está al margen de la Ley, por eso pedimos más sanciones y el secuestro de las unidades”.

Además, recomendó que “los vecinos no se suban a esta plataforma, que los usuarios no se dejen engañar y a los concejales que, por favor, no transporten su poder de policía a empresas trasnacionales que después abandonan a los trabajadores de la provincia”.

Consultado sobre la diferencia con otras ciudades del país dónde las plataformas funcionan sin inconvenientes, el letrado aseguró que “en la mayor parte son ilegales al igual que acá, lo que ocurre es que funcionan al margen de la ley y lo que estamos haciendo acá es hacer las denuncias que corresponden”.

En tal sentido advirtió: “Haremos las denuncias que correspondan y a los funcionarios que no hagan cumplir la Ley, ya lo hicimos en la costa atlántica dónde denunciamos al Intendente Montenegro por no efectuar los secuestros de las unidades y esperemos no tener que hacer lo mismo en esta ciudad”.

Y también advirtió que esta situación “genera violencia en la ciudad, un decaimiento en el sistema de transporte, en las inversiones, en el trabajo y solo va a generar conflictos”.

Por su parte la presidenta de ATURG, Grisela Fuentes defendió al sector tras las críticas de los usuarios y los propios Concejales en cuanto a la calidad de la prestación que estarían brindando los taxis y remises, y aseguró que “desde la Asociación de Taxis trabajamos las 24 horas con los operadores como corresponden, con la aplicación que corresponde, controlados, y nosotros estamos al margen de esa discusión y si alguno quiere plantearla, sabemos que es mentira”.

Y calificó como “perfecta” la idea del Concejo de hacer más rigurosas las sanciones para los titulares de patente que no cumplan con las normativas vigentes porque “en el sector de los taxis tenemos toda la legalidad que corresponden, tenemos las manuales hechas, los relojes que corresponden y si quieren poner transportes no legales que nos dejen ser ilegales a todos”.

Sin embargo, reconoció que existen licencias que no están trabajando “y le hemos pedido al Municipio que tomen cartas en el asunto porque hay muchas que están en judiciales desde hace 4 años y pedimos que se revea esa situación”.

Además “pedimos que se cumpla la Ordenanza, que se haga el estudio de mercado y se diga cuantas licencias hay que dar y siempre estamos a favor de nuestros choferes que le corresponden esas licencias”.

Finalmente denunció que “hay trabajadores municipales que están trabajando de Uber, tengo las fotos y esta en la plataforma siendo que está prohibido”.