 VI Sesión Ordinaria Concejo Deliberante: ediles aprobaron distintos proyectos sobre Cannabis Medicinal

Este martes los concejales llevaron adelante la VI Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, sesión de la cual también participaron los ediles Cintia Susñar, Miriam Mora, Hugo Martínez, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Walter Abregù, Walter Campos y Diego Lassalle.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los ediles Mora y Calisaya, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y posteriormente dio inicio la sesión.

Proyectos aprobados de los bloques

Desde el bloque que integran los concejales Hugo Martínez y Walter Abregú, aprobaron el proyecto del concejal Martínez a través del cual se instruye al Ejecutivo Municipal a la construcción de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en las tres esquinas ubicadas en la intercepción de las calles Aeroposta Argentina y Prefectura Naval Argentina y a ejecutar las obras complementarias que considere necesario en la intercepción de ambas calles.

Asimismo, se aprobaron sendos proyectos del concejal Abregù, siendo que uno de ellos fue la adhesión al ‘Día Mundial de la Hemofilia’, a celebrarse el día 17 de abril de cada año, con el objetivo de concientizar a la población sobre la enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad y por otro lado sancionaron la creación de la Campaña de Prevención del Deterioro Cognitivo a Adultos Mayores, estableciendo como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Participación Ciudadana, la Dirección General de Comunicación Institucional y la Dirección del Adulto Mayor.

Dictámenes

Los ediles también aprobaron distintas iniciativas que se encontraban en comisión, como por ejemplo fue el dictamen N°29/23, origen Partido Ciudadanos, presentado por el concejal Raúl von der Thusen por el cual se instruye al Ejecutivo Municipal a construir rampas de accesos y pasarelas hacia y en las playas de las costas de la ciudad de Río Grande, ya sean de mar o río, siendo que las tendrán como finalidad generar espacios de inclusión, apoyar las actividades recreativas de la ciudad, para que sea accesible a todos los vecinos y crear herramientas estructurales para brindar más espacios de ocio para los vecinos de la ciudad que cuenten con alguna discapacidad motriz.

A pedido de la concejal Mora, los ediles aprobaron el dictamen N°30/23, origen Forja, por el cual se regula la tienda de cultivo e insumos (Growshop), estableciendo la misma como marco regulatorio para la habilitación general de tiendas de cultivo e insumos (Growshop) en la ciudad de Río Grande, establecimientos que estarán dedicados al asesoramiento y venta de los insumos necesarios para el cultivo, cosecha, procesamiento y uso del Cannabis medicinal y terapéutico y del Cáñamo industrial.

Asimismo, se establece como Autoridad de Aplicación a la Dirección de Comercio y los establecimientos a habilitar deberán cumplir con todo lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº 1601/2002 “Régimen Habilitaciones Comerciales” y sus modificatorias, siendo que aquellos establecimientos que brinden asesoramiento sobre cultivo, podrán exhibir hasta tres ejemplares de la planta de Cannabis para tal fin.

También fue sancionado el dictamen Nº33/23 presentado por la concejal Mora a través del cual se establece un marco regulatorio en el ámbito del Municipio de Río Grande para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, uso científico, investigación y autocultivo autorizado del Cannabis y sus derivados con fines veterinarios, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud de los animales no humanos.

Del mismo modo y a propuesta de la concejal Mora se aprobó el dictamen Nº 34/23 para crear el Registro Municipal de semillas de cannabis para uso medicinal, terapéutico y veterinario”.

A propuesta del concejal Von der Thusen aprobaron el dictamen Nº31/23 a través del cual se permite el ingreso de animales domésticos dentro del Cementerio Municipal, el cual deberá ser acompañado por al menos una persona adulta que se haga responsable del animal. Este permiso deberá ser informado a través de la cartelería correspondiente en el ingreso de la necrópolis y deberá estar en todo momento bajo el control de un adulto responsable mediante una correa, poseer en todo momento un bozal y contar con elementos idóneos para la recolección de las heces del animal.

Por pedido del concejal Abregù, los ediles aprobaron el dictamen Nº37/23 por el que requiere al Ejecutivo Municipal la colocación de infografía, carteles, mapas y códigos QR en todas las garitas de colectivos sobre el recorrido de cada línea de colectivo como así también se le requiere a la empresa prestataria de servicio público de transporte de colectivos la identificación de cada línea de colectivo adelante, en el costado y en la parte de atrás de la unidad de traslado de pasajeros.

También fue aprobado el dictamen Nº 39/23 del concejal Von der Thusen por el que sancionaron la instalación de carteles ‘Prohibido Girar a la Izquierda’ en las intersecciones de la Avenida Perito Moreno.

A instancias de la concejal Susñar, los ediles aprobaron el dictamen Nº 41/23 por el cual se dispone la realización en plazas de nuestra ciudad de “murales de material reciclado con dibujos alusivos a nuestra ciudad”.

Del mismo modo aprobaron el dictamen N.º 43/23 del concejal Lassalle a través del cual se crea el Circuito Pedestre en la ciudad de Río Grande para corredores y ciclistas (Ciclovía) en los tramos que van desde el Monumento de la Trucha a Circunvalación YPF, Circunvalación YPF a Circunvalación Echelaine y Circunvalación Echelaine a Monumento de la Trucha.

Por último, fue aprobado el dictamen N.º 47/23 del concejal Campos a partir del cual se instruye al Ejecutivo Municipal, para que, a través de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, proceda a planificar, diseñar y ejecutar la construcción de un Tótem Memorial en honor a los Héroes de la Guerra de Malvinas que residen en nuestra localidad, imponiendo el nombre de cada uno de ellos con las huellas de sus manos.

“Hoy hay unas 8000 pacientes de Cannabis con REPROCAN”

La concejal Miriam Mora celebró la aprobación de las iniciativas de su autoría referidas al Cannabis Medicinal producto de un largo debate celebrado en el seno del Concejo Deliberante durante los últimos 3 años. La iniciativa permitirá crear el “Banco de semillas de Cannabis”; el funcionamiento de las tiendas de cultivo de Cannabis “Drop Show”; y “uso veterinario del Cannabis Medicinal”.

Durante la sesión, en uso de la palabra, Mora destacó el hecho del “debate y la discusión” entendiendo la importancia “del avance de la ciencia y la tecnología en cuanto al uso del Cannabis para la salud” dado que a través de ello “se ha encontrado la solución para muchas personas con distintas enfermedades del dolor incluso cada uno de nosotros ha encontrado alivio para algún familiar, para algún amigo”

Además, destacó el hecho de que en Río Grande “tenemos cultivadores y cultivadoras que trabajan con excelencia y hoy estamos cumpliendo con nuestra parte” aunque “están faltando otras partes que tienen que cumplir”, y en tal sentido mencionó “la Ley que aún no se ha reglamentado en la provincia que viene con muchísimo atraso sin darse cuenta que hoy son los cultivadores los que están dando las respuestas que el Estado no está dando”.

Precisó que se trata de “una respuesta relacionada con la salud, de acompañamiento a muchísimos pacientes y podemos contar históricas verídicas de muchísimas personas y la gran mayoría de pacientes inscriptos en el REPROCAN para poder ser pacientes de los aceites de cannabis, son personas de la tercera edad”.

Por lo tanto, consideró que la decisión del Concejo “es un paso importante de reconocimiento, avanzamos con respecto a abrir otras cabezas y formas de pensar y es importante que el Gobierno de la provincia reglamente la Ley en la que hemos trabajado durante mucho tiempo”.

Por lo cual reiteró que “en la provincia tenemos todas las herramientas y todos los recursos para poder tener cultivos de cannabis y no podemos cerrarnos al futuro y tener una ampliación de la matriz productiva a través del cannabis”. Además, remarcó que en la actualidad “hay unos 8000 pacientes con REPROCAN”.