Barrientos: “No soy narcotraficante”

Eduardo Barrientos, habló en los estudios de Radio Provincia, sobre el «confuso» episodio que derivó en su separación del Gabinete de Walter Vuoto.

El pasado viernes, el flamante secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, Eduardo Barrientos fue desplazado del cargo que asumiera el pasado 17 de agosto, tras haber quedado complicado en un procedimiento por drogas llevado a cabo en la provincia de Chubut.

Fue tajante al mencionar que «No soy narcotraficante, he vivido siempre en Tierra del Fuego y solo tengo una multa de tránsito. Esto me ha desestructurado la vida», además puntualizó «será difícil poder hacerle creer a la sociedad fueguina lo que estoy planteando, el daño esta hecho y las redes sociales ya me condenaron, solo me resta pedir disculpas a mis allegados y a todos los compañeros que confiaron en mi trabajo».

Luego relató como se dieron los hechos, «Volvía de Brasil, fui a buscar la mudanza de mi hija que luego de vivir 5 años fuera del país decidió volver a Tierra del Fuego», comenzó relatando Barrientos, quien agregó: «Yo venía trabajando en la Municipalidad los últimos dos años, tenía 15 días de vacaciones y los tomé. Advertí al intendente y al jefe de Gabinete que mi única disposición era realizar este viaje. Envíe por transporte mi vehículo a Buenos Aires, viaje en avión, con mi vehículo fui a Florianópolis y desde ahí emprendí la vuelta a Ushuaia».

«Cuando estaba llegando por la Autovía que une Puerto Madryn con Toledo había un reten de narcóticos de la Policía Federal, me paran, me ponen al costado de la ruta, me dicen que están en un control rutinario e iban a realizar rastro con perros; les dije que mi hija consume cannabis así que puede encontrar algo relacionado, pero no puse objeción a la requisa», siguió.

«El perro dio vueltas al vehículo y se sentó advirtiendo algo, trajeron dos testigos y proceden a revisar el auto…. el perro se para en la puerta trasera del acompañante, en el baúl que estaba repleto de cosas, en el asiento de atrás había elementos de consumo de mi hija, no sustancias, elementos como pipas. Me preguntan qué es, les respondí que era elementos de consumo, me preguntaron si mi hija tenía REPROCANN y les dije que no porque es un elemento de Argentina y no de Brasil», continuó.

«Siguen revisando el vehículo y en una conservadora encontraron un paquete de porotos y de Sal del Himalaya, y agarran la sal como sospechosa. Siguen revisando el vehículo, el baúl, todas las cajas estaban abiertas y rotuladas; había una caja que decía elementos para jabones, que tenía probetas, una balanza y elementos relacionados a esa actividad. En ese momento tanto el Comisario como el Oficial y el laboratorista que se encarga de los análisis, dijeron que tienen que sospechar», sostuvo.

«El accionar de la policía fue muy profesional y amable, en ningún momento tuve objeción a lo que se estaba haciendo», reconoció Barrientos, y contó que «en ese momento vamos a una oficina y se llevan los elementos incautados e hicieron los tests. No encontraron marihuana, había también un frasquito con aceite y dijeron que podía ser heroína líquida u opiáceos por lo que pido que hagan nuevamente un test».

En cuanto a las sales, indicó que los uniformados manifestaron que podían ser «nuevas drogas psicoactivas que tienen la particularidad de estar en elementos de venta libre como sales de baño y fertilizantes, pero para mi era Sal del Himalaya».

«Me dijeron que iban a hacer un acta y esa acta se la llevara a la fiscal federal de Rawson, la firmo porque transcriben todo lo que había sucedido que me pareció correcto lo que se había hecho. En ese momento el comisario se retira y la fiscal le dijo que deben retener los elementos y que puedo continuar. No sabía cómo actuar, me dijeron que ya firmé las actas, declaré un domicilio de notificación y que debía estar atento a la Justicia si me llama», relató, y aclaró: «No estuve detenido, no fui al Juzgado, no me tomaron las huellas digitales. Nada de eso que se había publicado».

FUENTE EL CRONISTA URBANO