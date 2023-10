Tierra del Fuego ocupó el décimo puesto del medallero en los Juegos Nacionales Evita 2023

En las últimas horas se conoció oficialmente el resultado final de posiciones en el medallero obtenido por cada provincia en la 75° edición de los Juegos Nacionales Evita 2023. La provincia de Tierra del Fuego AeIAS ocupa el décimo lugar con 31 medallas en deportes convencionales y 13 en deporte adaptado.

El secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdo, subrayó que es “un logro enorme y colectivo, resultado de años de trabajo que nos marca que venimos haciendo lo mejor que podemos”, y añadió “el año pasado obtuvimos el décimo sexto lugar en el medallero y ahora en décimo, es un salto enorme”

“Sabíamos que íbamos a estar mejor que en ediciones anteriores, asi es que estamos muy contentos por este décimo puesto, porque lo merecen los y las deportistas, las instituciones, los clubes, los entrenadores, los profesores, todo el equipo de la Secretaría de Deportes, porque venimos trabaja hace muchos años para subir el nivel deportivo y darle las mejores herramientas a nuestros deportistas, que tengan una buena preparación física y acompañamiento médico, que mejores desde lo psicológico y con todo lo que se viene haciendo desde los Centros Provinciales de Alto Rendimiento y también mejorar los estímulos técnicos con concentraciones y capacitaciones. Seguiremos acompañando a las instituciones y federaciones y estamos orgullosos desde el gobierno de Tierra del Fuego de cada uno de nuestros deportistas”, recalcò.

El registro de esta edición superó todos los antecedentes para la delegación fueguina. Una por una, todas las medallas obtenidas por Tierra del Fuego en los Juegos Evita 2023.

🥇 ORO (7)

➡️ Salto en largo: Antonella Ojeda

➡️ Salto en largo: Galo Godoy

➡️ Lanzamiento de bala: Jonatan Allende

➡️ Tiro: Jonás Ugrina

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: General

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: Manos libres

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: Aros

🥈 PLATA (16)

➡️ 300 metros Patín Carrera: Thomas González

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: General

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: Soga

➡️ Salto en alto: Galo Godoy

➡️ Salto en alto: Antonela Ojeda

➡️ Lanzamiento de jabalina: Nicolás Ravassa

➡️ Heptatlón: Kimey Curtale

➡️ Hexatlón: Ian Bianchi

➡️ Levantamiento Olímpico: Tomás Cortes

➡️ Levantamiento Olímpico: Federico Ruiz

➡️ Beach Handball Masculino

➡️ Futsal Masculino

➡️ Taekwondo: Agustina Llanes

➡️ Luchas Olímpicas: Zoe Díaz

➡️ Luchas Olímpicas: Mariano Núñez

➡️ Luchas Olímpicas: Álvaro Miranda

🥉 BRONCE (8)

➡️ MTB: Tiziana Pastori

➡️ Tenis de mesa: Victoria Asencio

➡️ Futsal Femenino

➡️ Taekwondo: Benjamín Tintilay

➡️ Luchas: Elías Delgado

➡️ Boxeo: Sol Riveros

➡️ Boxeo: Thiago Soto

➡️ Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: Manos libres

El deporte adaptado fueguino también tuvo un destacado rendimiento con un total de 13 medallas en los Juegos Nacionales Evita.

El siguiente es el detalle de las preseas obtenidas por la delegación fueguina.

ORO (6)

✔️Atletismo: Mateo Baroni (80 metros Sub 14)

✔️Atletismo: Mahia Alonso (100 metros Sub 18)

✔️Atletismo: Agustina Dautel (lanzamiento de bala Sub 18)

✔️Atletismo: Florencia Aguilar (100 metros)

✔️Natación: Thiago Quispe (25 mts. Libres)

✔️Natación: Thiago Quispe (50 mts. libres)

PLATA (5)

✔️Atletismo: Florencia Aguilar Agüero (Salto en largo Sub 18)

✔️Atletismo: Mateo Baroni (Lanzamiento de bala Sub 14)

✔️Atletismo: William Rojas Flores (100 metros Sub 18)

✔️Atletismo: William Rojas Flores (Salto en largo Sub 18)

✔️Natación: Thiago Quispe (25 mts. pecho)

BRONCE (2)

✔️Atletismo: Maicol Velardez (Lanzamiento de bala)

✔️Atletismo: Zaid González (80 metros masculino)