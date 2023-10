Cubino defendió el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Analía Cubino, fue invitada a exponer el Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo en la reunión técnica de la Comisión de Educación de La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la Diputada Nacional de Entre Ríos, Blanca Osuna.

La normativa aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI y establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza. En dicha reunión estuvieron presentes las y los Diputados de todos los bloques, quienes escucharon y recibieron las propuestas de las y los Ministros de Educación de distintas provincias, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, Rectoras y Rectores, Decanas y Decanos y Directivos de distintas casas de estudios y distintos especialistas en educación y financiamiento.

Cubino durante su exposición afirmó que “el nombre de nuestra provincia dicho entero es parte de la militancia que hacemos junto a todas las argentinas y argentinos en defensa de la soberanía de nuestro espacio, y tanto como este tema tan fundante para la Argentina como es la educación lo es también la soberanía, la soberanía pedagógica y la de derechos para nuestra gente”.

Por otra parte, la referente educativa reafirmó que “hablo desde mi Patagonia Grande y desde un Federalismo construido desde las provincias hacia el centro y no a la inversa”, como también destacó que “esto también se plasma en esta Ley, que reedita quizás un debate que ya se dio, pero que lo viene a fortalecer y en esa legitimidad de las leyes, también darle cuerpo y materializar conquistas que hemos tenido en estos cuatros años, producto del debate propio, que tienen que ver con haber ampliado derechos”.

Además, agregó: “Y una de las cosas importantes que marca este Federalismo, y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Argentina plural con todas las fuerzas que son parte de la democracia, tiene que ver con mis 57 mil estudiantes. Los de mi provincia son tan importantes como los otros millones de toda la Argentina, las 8 mil maestras y maestros de mi provincia son tan importantes como los demás y eso se hace practicando, claramente, un Federalismo real”.

La titular de la cartera educativa de la provincia sostuvo también que “tenemos hoy un Ministerio Nacional con escuelas. Muchas veces se le aduce que no tiene escuela y que por eso pueden hablar a veces desde otro lugar. Por el contrario, este Ministerio, que además de estar en la leyes también toma decisiones de cómo gestionar las leyes y cómo llevarlas adelante, hace la convocatoria a un Consejo Federal que ha tomado en los tiempos de pandemia y post pandemia decisiones con las 24 jurisdicciones y me animo a decir sin temor a equivocarme que han sido todas ellas en unanimidad”.

Así mismo, Cubino manifestó que “por eso, esto también lo digo en este seno, para destacar que todas las fuerzas políticas de gobierno también nos hemos puesto de acuerdo en este tema” y descartó que ”cuando hablemos de financiamiento no creo que haya una sola persona que diga que la educación no merece más financiamiento y que ese financiamiento tiene que estar dirigido, y por eso y por el rol que tienen las universidades en nuestras provincias, que algunos les gusta decir lejanas y a nosotros nos gusta decir cercanas, porque los territorios no nos alejan si no que nos acercan. Son fundamentales para el ascenso social de nuestra gente, para el aporte al conocimiento, para seguir generando los desarrollos que celebra el mundo que son propios de la Argentina”.

La funcionara explicó finalmente que “esta ley incorpora, más allá de lo que ya se está trabajando que tiene que ver con unos reclamos muy presentes que tienen las organizaciones y colectivos de mujeres, la ampliación a la cobertura escolar, pasando de los 45 días a los 3 años. Teniendo jardines maternales, con una inversión enorme, la escuela y el espacio escolar también son espacios de cuidado que permiten y motorizan a que las mujeres tengamos la posibilidad de acceder al trabajo, a mejores condiciones de salud, a mejores condiciones para la participación política y vaya que eso está en discusión aún con las paridades en las provincias y que tenemos que seguir trabajando aún. Pero no es sino acompañando a todas las mujeres y disidencias a que puedan tener más derechos e igualarse en oportunidades. Quiero destacar este punto principalmente porque es una innovación en la Ley que además, atiende un reclamo genuino que hoy y siempre hasta que se pueda cumplir tendrán todos los colectivos feministas y en general las mujeres para afianzar la participación en el mundo del trabajo especialmente”.

“Por eso celebro que se nos haya escuchado para la redacción de esta Ley a todas y todos los Ministros de Educación de la Argentina, a las Ministras y Ministros de Producción y Trabajo de la Argentina”, concluyó.