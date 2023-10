139° Aniversario de Ushuaia: “Hoy los protagonistas del aniversario de la ciudad son cada uno y una de ustedes”

En estos 40 años de democracia que nos encuentra proyectando la Ushuaia que se viene, pero sin olvidar nuestro pasado, quiero romper ” El protocolo”, comenzó hoy su discurso el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto en el marco del 139⁰ aniversario de la cuidad.

“Hoy los protagonistas del aniversario de la ciudad sean cada uno y una de ustedes por eso decidí que el mensaje por el 139⁰ aniversario les llegue de una manera distinta pero con el compromiso de que siempre voy a estar al lado de cada uno de ustedes. A todos y todas gracias por estar. Gracias por pertenecer a esta ciudad, en la que construimos nuestro día a día”, mencionó.

“Quiero en primer lugar hacer un homenaje a nuestros Pueblos Originarios : Los hermanos Selk’nam (Onas) y Yaganes ( yámanas). Hoy los y las hermanas nativas de esta tierra mantienen en alto, más que nunca, la voz y la lucha por preservar su memoria ,su cultura y su cosmovisión. ¡Acompañémoslos!.

En esta jornada conmemorativa es importante que tengamos una clara percepción del camino que Ushuaia ha recorrido, desde su nacimiento, allá por 1884, cuando las autoridades nacionales de ese entonces, decidieron crear un enclave que permitiera tener una presencia más efectiva sobre los territorios insulares en el Atlántico Sur. Es decir que nuestra ciudad nació bajo el precepto fundacional de soberanía, la que la convierte hoy en día, en capital de la provincia más extensa del país y de nuestras queridas Islas Malvinas. En sus inicios, todo fue sacrificio. Esto hay que acentuarlo porque pocas ciudades de Argentina han tenido que atravesar condiciones tan difíciles, no solo por el rigor del clima, sino por las precarias comunicaciones que se tenían, y también por el aislamiento. Podemos visualizar en sus inicios a instituciones señeras, como Prefectura, pionera con su destacamento sobre la costa del Canal; la Marina Naval y Mercante, más tarde la Policía Federal Argentina, la dotación carcelaria, portuaria, y todas las otras que luego le continuaron. Quiero reconocer también a todas las familias que se fueron sumando a una ciudad, dispuestas a desafiar las condiciones climáticas, alejadas por miles de kilómetros de los centros de abastecimiento, con la única vinculación de un extenso océano y un amarradero precario al que los barcos llegaban esporádicamente. Fueron estas condiciones difíciles las que precisamente formaron el prototipo de la familia ushuaiense. Una familia unida, de relaciones cordiales, con un fuerte espíritu de mancomunión y una visión indetenible de progreso. No importaba si los barcos no llegaban, o que muchas veces, la nación desatendiera las demandas más elementales.

El espíritu ushuaiense lo resolvía a como diera lugar. Se construían viviendas con la lenga de nuestro bosque. En los patios de las casas se cultivaba verdura, se criaba ganado, se producía leche en cobertizos, se pescaba para el consumo y se realizaban salazones para el invierno. Incluso, un poco más tarde, llegó a existir una enlatadora de mariscos. Es así que se fueron abriendo las calles y se le fue ganando espacio al faldeo.

En pocas décadas, pasamos de ser de aldea a ciudad. Tuvimos en ese transcurso, el impacto del asentamiento industrial, que se inició a fines de la década del 70, para arribar hoy en día a ésta ciudad cosmopolita, visitada por miles de turistas, y a la que arriban barcos de la actividad naviera recreativa de todo el mundo. Esos rasgos históricos y costumbristas de la época debemos tenerlos siempre presentes; porque la historia en sí misma, es una voz que nos habla desde el pasado y que nos sirve para sacarle lustre a aquellas acciones que deben inspirar nuestra conducta, sostuvo el intendente y agregó “es ello lo que engrandece la figura de nuestros pioneros. Porque la esencia de una ciudad no son sus edificios. Es la construcción humana realizada por personas, algunas de ellas conocidas y que están en el nombre de las calles, en los libros de historia y en obras como la de Arnoldo Canclini, el Libro del Centenario. Pero hay muchas más que son anónimas, y que igualmente aportaron al desarrollo.

Debemos entonces tomar conciencia del enorme esfuerzo humano que ha costado llegar a que Ushuaia sea esta ciudad que habitamos con orgullo. Es por ello, vecinos y vecinas, que la figura de nuestros pioneros y de los que cariñosamente identificamos como “antiguos pobladores”, deben constituir nuestro arquetipo de hombre, mujer y familia. Y si alguien nos pregunta en qué nos inspiramos para seguir adelante, debemos responder sin titubear. ¡En nuestros pioneros!. Ushuaia es una ciudad que ha evolucionado a una velocidad que tiene pocos antecedentes. Mucho más a partir de fines de los años `70, en que se incorpora la actividad industrial en la vida de la ciudad, y por la que llegamos a crecer en términos poblacionales a ritmos intercensales pocas veces vistos en la historia del país. Y esta particularidad que nos distingue – es bueno que se tome conciencia de ello – solo puede sostenerse con inversión constante no solo en infraestructura, sino también en políticas de contención social, culturales, deportivas y educativas a través de nuestras escuelas experimentales. Cada familia que se amplía y cada argentino o extranjero que nos elige para desarrollar su vida, también son una demanda que debemos resolver. Somos conscientes que nuestro norte es el progreso, y también que, sin solidaridad no hay transformación posible. Por lo dicho quiero hacer una mención a todos los intendentes que me precedieron, porque más allá de sus proveniencias partidarias, debieron tomar decisiones sobre una ciudad en constante expansión y muchas veces con recursos escasos para cumplir todos los objetivos que se planteaban.

Es cierto. Podemos tener visiones distintas. Incluso prioridades distintas, porque está en la naturaleza de lo que es la democracia y la alternancia. Pero, sin lugar a dudas, cada uno puso el mayor de los empeños. Desde este razonamiento les digo que nuestro desafío es la sinergia social. Es decir, trabajar decididamente sobre la creación de espacios de consenso y asumir que administrar la ciudad es un desafío colectivo, con roles distintos, pero con responsabilidades concurrentes.