La Municipalidad de Ushuaia recibió a taxistas y remiseros y fijaron una reunión para este lunes

En la Municipalidad de Ushuaia, el secretario de Gobierno César Molina recibió a representantes de taxis y remises de la ciudad, quienes reclamaron efectuar mayores controles sobre el transporte no habilitado de personas. El municipio comprometió el refuerzo y fijaron una reunión para este lunes.

Participaron del encuentro la Cooperativa de Taxis, la Asociación de Taxis y la totalidad de agencias de remises, quienes plantearon las exigencias del sector. “Tomamos el compromiso de reforzar los controles y establecimos una reunión para el próximo lunes, que será un encuentro de trabajo”, dijo César Molina.

El Secretario de Gobierno recordó a vecinas y vecinos la prohibición de utilización de plataformas digitales de todo tipo de transporte de personas que no se encuentre debidamente habilitado en la ciudad, establecido por las ordenanzas municipales N°5283 y N°6214.

“Hay además razones de seguridad para la exigencia de la habilitación ya que los vehículos no habilitados no cuentan con un seguro adecuado; el chofer no cuenta con licencia profesional para transporte de pasajeros habilitante y el vehículo no reviste controles técnicos necesarios”, explicó Molina. “Es muy importante tener esto en cuenta”.