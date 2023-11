Melella, Perez Y Harrington recorrieron el nuevo Centro Municipal de Desarrollo Comunitario

Lo hicieron junto a vecinos, vecinas y referentes de instituciones de la zona. Con el acompañamiento del Gobierno Nacional, se materializa una obra fundamental para acompañar el desarrollo de las y los vecinos y afianzar una comunidad con valores.

A través del nuevo Centro Municipal de Desarrollo Comunitario se fortalece aún más la presencia del Estado en la zona sur de Río Grande. Será un lugar donde familias, infancias, juventudes y adultos mayores podrán realizar actividades sociales y culturales para, de esta manera, seguir construyendo una comunidad organizada, participativa y con mayor sentido de pertenencia.

Se destaca que el nuevo Centro Municipal de Desarrollo Comunitario se materializa gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional, su mirada federal para invertir en obra pública de cara al desarrollo y en pos de generar oportunidades para todos y todas.

El gobernador Gustavo Melella expresó: “en primer lugar quiero felicitar a Martín y a su equipo porque la verdad es que esta es una gran obra. Uno no sólo ve el edificio sino todo lo que hay aquí dentro y todo el trabajo que se va a desarrollar”.

Señaló que “como decía recién el Intendente, estos lugares tienen que formar comunidad y se forma comunidad estando unidos, estando juntos. Se forma comunidad cuando no hay motosierras, cuando no hay amenazas, cuando no hay que pisar al otro y ese es el gran desafío”.

“Todos queremos que la Provincia siga creciendo y para esto necesitamos un Estado presente. Queremos un Estado Nacional como este, que acompañe con obras, que acompañe el subrégimen de promoción industrial, que tenga una mirada verdaderamente federal. Río Grande va a seguir creciendo, la provincia va a seguir creciendo, Ushuaia y Tolhuin van a seguir creciendo. Nuestro desafío es seguir juntos y unidos construyendo comunidad”, sostuvo Melella.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, afirmó: “con este Centro queremos continuar construyendo una comunidad donde todos los vecinos y vecinas tengan las mismas oportunidades”.

En tanto, remarcó que para ello “es necesario que el Estado Municipal, Provincial y Nacional estén presentes para atender las necesidades y también para planificar un futuro y una mejor calidad de vida”.

Asimismo, Perez aseguró que “este es el camino que tenemos que seguir transitando. Estoy convencido que la solución para los problemas de nuestra gente es que estemos en cada barrio, en cada demanda y en cada necesidad, con un Estado Nacional que nos acompañe”.

Finalmente, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, manifestó: “hay que seguir trabajando juntos, entendiendo y defendiendo nuestro modelo nacional y las políticas de un Estado presente”.

Por último, subrayó: “en este camino siempre nos van a encontrar: defendiendo a nuestra gente, defendiendo a nuestra provincia y defendiendo a nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes en la Apertura del Centro de Desarrollo Comunitario de zona sur: gabinete provincial y municipal; los legisladores Miriam Martinez, Laura Colazo, Jorge Colazo, Federico Greve, Mónica Acosta y Federico Sciurano y el legislador electo, Matías Lapadula; los concejales en función: Raúl Von der Thusen, Javier Calisaya, Cintia Susñar y Pablo Llancapani; los ediles electos: Jonatan Bogado, Alejandra Arce, Federico Runin y Florencia Vargas; gremios y sindicatos, referentes barriales, organizaciones civiles; comedores y merenderos; medios de comunicación.