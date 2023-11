“Argentina eligió en libertad un nuevo rumbo”, dijo Von der Thusen

El Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Raúl Von der Thusen del partido Ciudadanos se refirió a la elección de Javier Milei y Victoria Villarruel como Presidente y Vicepresidente electos repectivamente.

“Los argentinos eligieron en un marco democrático, expresaron la necesidad de un cambio y eso debe ser respetado. La victoria de Milei no sorprende si tenemos en cuenta la realidad económica de nuestro país. Estábamos esperando soluciones a problemas estructurales de la Argentina que nunca llegaban. Saber cómo va a ser el gobierno de Milei es hacer futurología, pero la gente no quería seguir con la misma receta claramente”.



Luego agregó: “Celebramos que haya ganado la voluntad popular. De ahora en adelante resta ponernos a disposición para trabajar en beneficio de nuestras ciudades y provincia. Siempre dije que vamos a acompañar lo que beneficie a Tierra del Fuego AIAS y, que vamos a oponernos a todo lo que creamos que nos perjudica”.



Asimismo expresó: “El arco político fueguino debe encolumnarse para defender cuestiones básicas que atañen a la provincia. Tenemos que fortalecer la producción, el empleo, promover la ampliación de la matriz productiva y fortalecer la soberanía en toda la región. Eso no se puede negociar”.

En el mismo sentido analizó: “Claramente esto marca un cambio de época, hay un hartazgo de la ciudadanía con la política tradicional, por eso quienes hacemos política debemos tomar nota y actuar en consecuencia. Entre los puntos más criticados por todos, y en esto coincidimos plenamente, es el alto costo de la política y la falta de austeridad. En esta última gestión que me tocó presidir en el Concejo Deliberante trabajamos con mayor austeridad y logramos buenos resultados”.

Finalmente culminó recalcando: “Por mi parte pretendo aportar desde el lugar que me toque para construir una ciudad, una provincia y un país con mejores oportunidades para todos. No podemos ideologizar cada acción de gobierno, solo tenemos que cuidar fervientemente los derechos conseguidos por los fueguinos en estos años”.