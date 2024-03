Crimen de Marianela Rago: perpetua para el ex novio y detención inmediata

Amador llegó cada uno de todos los días del juicio acompañado de sus padres y su abogado, Luis Ricca. Esperaron en silencio en un banco dentro del edificio de la calle Paraguay al 1500, siempre lejos de Patricia Zapata y Matías Rago Zapata, que no se perdieron una sola audiencia.

Controlado, estático y medido, Amador habló por última vez y dijo: “Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino“, dijo poco antes de conocer su condena.