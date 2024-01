“Verano TDF” continúa en febrero con talleres culturales

El Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través de la Dirección Provincial de Promoción Cultural Comunitaria dependiente de la Secretaría de Políticas de Inclusión, dará inicio a los Talleres Culturales en el marco del Programa “Verano TDF”.

Danza y artes escénicas, letras, música, artes visuales y plásticas, entre otros, serán los talleres que se estarán brindando en la provincia, destinados a niños, niñas, jóvenes y adultos.

Las inscripciones serán a partir del lunes 29 de enero a través de Whatsapp, de 10 a 16 horas.

Para Río Grande, deberán comunicarse al 2964 – 401563, para Ushuaia al 2901 – 468795 y para Tolhuin a través del número 2964 – 627779

En Ushuaia, los talleres que se brindarán serán los siguientes:

-Radio, en la Biblioteca Sarmiento (Av. San Martín 1589), miércoles de 10 a 12 horas y viernes de 18 a 19 horas en la Radio Pública

-Bordado en “Pequeños pasos” Zona Pipo (Estancia al 2952), viernes de 16 a 18 horas y en el Centro Comunitario 11 de noviembre (Pájaro Carpintero Gigante 1.120) y miércoles de 10 a 12 horas

-Mosaico para jóvenes y adultos, martes de 10 a 12:40 horas

-Historietas (a partir de 10 años, adolescentes y adultos), los miércoles de 10 a 12 horas.

-Títeres para infancias, jueves de 14 a 16 horas.

-Ritmos Latinos (5 a 8 años), miércoles y viernes de 15 a 16:10 horas.

-Yoga adultos, lunes y miércoles de 17 a 18:40 horas.

-Laboratorio de ideas (5 a 7 años), martes de 17:30 a 18:30 horas

-Percusión africana, viernes de 17:30 a 20:00 horas

-Acrobacias (10 a 15 años), martes y jueves de 19 a 20:30 horas.

-Danzas africanas, viernes de 20 a 22 horas.

-Violín (6 años hasta adultos), martes y jueves de 18 a 20 horas.

En Tolhuin, se desarrollarán los talleres de:

-Explorar Mundos (a partir de 1 año), lunes a viernes de 10 a 12 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (Michay 820)

-Yoga, martes y jueves de 10 a 12 horas en el Centro Cultural Lola Kiepja y martes y jueves de 18 a 20 horas en la Casa del Deporte (desde los 8 años)

-Ajedrez, lunes 14 a 16 horas y martes y jueves de 16 a 18 horas en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 6 años)

-Folclore, lunes de 16 a 18 y martes de 17 a 20 horas en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 6 años

-Guitarra, miércoles y viernes de 14 a 16 horas y viernes de 18 a 20 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 9 años)

-Bajo, jueves de 18 a 20 horas y viernes de 16 a 18 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 9 años)

-Ukelele, martes de 14 a 16 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 9 años)

-Porcelana, lunes de 18 a 20 horas, martes de 16 a 18, miércoles de 17 a 20 y viernes de 14 a 17 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 13 años)

-Muñequería, lunes de 14 a 18 horas, martes de 14 a 18 y viernes de 16 a 20 horas, en el Centro Cultural Lola Kiepja (a partir de 14 años)

En tanto en Río Grande, los talleres a realizarse serán:

-Cocina “El Sabor del Verano” en la cocina del C.C. Yaganes, lunes de 14:45 a 17 horas (de 4 a 6 años), de 17:30 a 19:45 horas (de 13 a 15 años), miércoles de 14:45 a 17 horas (10 a 12 años), miércoles de 17:30 a 19:45 (7 a 9 años), viernes de 14:45 a 17 horas (de 4 a 6 años) y viernes de 17:30 a 19:45 horas (13 a 15 años). En la Casa de la Alegría, martes de 13:15 a 15:45 horas (de 7 a 9 años) y jueves de 13:15 a 15:45 horas (4 a 6 años).

-Verano Creativo, en el C.C Walter Buscemi, lunes y miércoles de 14 a 16 horas (5 a 6 años), viernes de 14 a 16 horas (7 a 9 años). También en la Escuela N° 32, los martes de 18 a 20 horas (5 a 6 años) y jueves de 18 a 20 horas (7 a 9 años).

-Jugando en Familia, en la Escuela N° 32, martes y jueves de 18:15 a 19:15 horas (1 a 2 años), martes y jueves de 19:45 a 20:45 horas (2 a 3 años). En la Casa de la Alegría, lunes y miércoles de 14:15 a 15:45 y viernes de 14:15 a 15:45 horas (3 a 4 años).

-Guitarra, en la Casa de la Alegría, lunes y miércoles de 14 a 15 horas, lunes y miércoles de 15 a 16 horas (10 a 14 años), viernes de 14 a 15 horas (15 a 17 años) y viernes de 15 a 16 horas (18 años en adelante). También se desarrollará en el C.C. Walter Buscemi, los martes y jueves de 14 a 15 horas (10 a 14 años), martes y jueves de 15 a 16 horas (15 a 17 años), martes y jueves de 16 a 17 horas (18 años en adelante).

-Musiquiarte, en la Escuela N° 32, los lunes y miércoles de 19 a 20 horas (5 a 7 años), lunes y miércoles de 20 a 21 horas (8 a 12 años).

-Guitarra, en la Escuela N° 32, lunes y miércoles de 18 a 19 horas (10 a 14 años), lunes y miércoles de 19 a 20 (15 a 18 años). También en el C.C. Yaganes, martes y jueves de 18 a 19 horas (10 a 14 años), martes y jueves de 19 a 20 horas (15 a 18 años).

-Saxofón, en la Escuela N° 32, lunes de 18 a 20 horas (12 a 14 años), miércoles de 18 a 20 horas (15 a 18 años), viernes de 18 a 20 horas (18 años en adelante).

-Club del Arte, Casa de la Alegría, martes y jueves de 14 a 15 horas (3 a 5 años), martes y jueves de 15 a 16 horas (6 a 10 años). En la Escuela N° 32, miércoles y viernes de 18 a 19 horas (3 a 5 años), miércoles y viernes de 19 a 20 horas (6 a 10 años).

-Workshop de Tintes Naturales (Grafico y Textil), en el C.C. Yaganes, viernes 9/02, jueves 15/02, viernes 16/02 de 10 a 14 horas, jueves 22/02, viernes 23/02, jueves 29/02 y viernes 01/03 de 10 a 14 horas (mayores de 16 años).

-Iniciación a la Fotografía, en el C.C. Yaganes, miércoles 16 a 18 hora. En el C.C Walter Buscemi, martes de 19 a 21 horas (mayores de 16 años).

-Iniciación Retrato a lápiz, en el C. C. Walter Bucemi, lunes de 18 a 20 horas (mayores de 18 años)

-Iniciación a la Escultura Masilla Epoxica y Porcelana Fría, SUM Arraigo, jueves de 17 a 19 horas (mayores de 18 años).

-Iniciación a la Acuarela Naturista, en el C.C Yaganes, viernes de 18 a 20 horas (mayores de 18 años).

-Bordado mexicano, en el C.C. Yaganes, lunes de 10 a 13 horas (mayores de 17 años), jueves de 18 a 20 horas (mayores de 17 años). En el C.C Buscemi, martes de 10 a 13 horas (mayores de 17 años)

-Folklore, en el C.C. Walter Bucemi, martes y jueves de 17 a 18 horas (7 a 14 años), martes y jueves de 18 a 19 horas (mayores de 15 años). SUM Arraigo, miércoles y viernes de 17 a 18 horas (7 a 14 años), miércoles y viernes de 18 a 19 horas (mayores de 15 años).

-Reconocimiento Textil, en el C.C Yaganes, lunes de 14 a 16 horas, lunes de 16 a 18 horas, viernes de 14 a 16 horas y viernes de 16 a 18 horas (mayores de 17 años).

-Iniciación al Malambo y Bombo, en el C. C. Walter Bucemi, lunes y miércoles de 16 a 17 horas (6 a 12 años), lunes y miércoles de 17 a 18 horas (mayores de 13 años). SUM Arraigo, viernes de 15 a 16 horas (6 a 12 años), viernes de 16 a 17 horas (mayores de 13 años).

-Reciclado, marcos, espejos, portarretratos, en el C.C Yaganes, lunes y viernes de 18 a 20 horas. SUM Arraigo, martes y jueves de 18 a 20 horas (mayores de 12 años)

-Iniciación al Tango, Espacio Nido, martes de 11 a 13 horas (mayores de 16 años). C.C. Walter Buscemi, miércoles de 18 a 20 horas, viernes de 17 a 19 horas.

-Microrrelatos, Biblioteca Schmidt, lunes de 14:30 a 16:30 horas (12 a 15 años), miércoles de 15 a 17 horas (mayores de 16 años). C.C. Yaganes, lunes de 17 a 19 horas.

-Técnicas Mixtas, C.C Yaganes, jueves de 14 a 16 horas (mayores de 16 años).

-Oratoria, jueves de 16 a 18 horas (mayores de 14 años).

-Fotonovela, viernes de 15 a 17 horas y de 18 a 20 horas (mayores de 14 años) en la Biblioteca Schmitd.

Los talleres inician el viernes 9 de febrero, culminan el 1° de marzo y cuentan con cupos limitados.