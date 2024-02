Este mediodía se retoma la sesión por la Ley Ómnibus

PRIVATIZACIONES

De esta manera, el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas

La Libertad Avanza no tiene los votos para aprobar la privatización de empresas a libro cerrado. Si bien cuenta con el apoyo del PRO, no resulta suficiente porque el radicalismo y el bloque de Pichetto se niegan a acompañar el dictamen tal como quedó y exigen cambios. Pero hasta el momento, las partes no lograban llegar a una síntesis.

Contrarreloj, en los bloques de De Loredo y Pichetto intentaban acordar una redacción para habilitar las privatizaciones, pero no a libro cerrado. Exigen evaluar caso por caso y que los pliegos estén sujetos a la aprobación del Congreso. Con la versión del oficialismo solo intervendría la comisión bicameral creada con la “Ley Dromi”, integrada por 12 legisladores.