Se jugó un torneo relámpago de básquet organizado por el IMD de Ushuaia

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia llevó adelante un torneo relámpago de básquet que tuvo como escenario la cancha 4 del polideportivo Augusto Lasserre.

La competencia, en la que participaron ocho equipos de la ciudad, se enmarcó en las actividades recreativas de verano impulsadas por el IMD durante la temporada estival.

El primer puesto fue para Club de Amigos Negro, mientras que Club de Amigos C fue subcampeón y el tercer lugar del podio lo ocupó Básquet 13.

La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, manifestó que “el intendente Walter Vuoto nos pidió que en este verano tengamos mucha actividad deportiva, que estemos cerca de la gente y que le llevemos propuestas, y este torneo de básquet se enmarcó en esas iniciativas”.

“Estamos muy contentos porque fue un fin de semana intenso con mucha actividad en la cancha 4”, valoró la funcionaria, y remarcó que “fue un éxito no solo por la cantidad de equipos que participaron sino también por la presencia de las familias que siguió cada partido con mucho interés”.

También destacó que “la gente del básquet estaba muy contenta porque es una disciplina que no tiene mucha competencia, e incluso las chicas que juegan nos pidieron que organicemos un torneo para ellas”.

Finalmente, Gavilán destacó que “generamos espacios de encuentro, damos contención y la idea es seguir por este camino”.