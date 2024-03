Modernización del estado- informática

Desde la dirección de informática en este 2024 queremos seguir avanzando en la modernización del gobierno municipal en todas sus fases, con el objetivo de llegar a la digitalización plena.

1. Crecimiento en servicios de la ventanilla digital: ahora sumando a los servicios de inscripciones a actividades deportivas, la emisión de certificados necesarios para gran cantidad de trámites, no solo Municipales. Esto implica un gran esfuerzo no solo de esta Dirección, sino que requiere el trabajo colaborativo entre distintas áreas a fin de lograr los objetivos.

2. No se puede lograr este objetivo primario sin contar con una infraestructura en hardware, redes y atención al usuario que lo haga posible. En este sentido, el acompañamiento del ejecutivo en la modernización del equipamiento de los empleados, de los servidores y su administración, resultan de vital importancia, para dar el soporte que haga que todo funcione correctamente.

3. Sin duda, la inversión que requiere cualquier proyecto informático como estos tiene una relevancia superlativa, dado que el costo desde lo económico es sumamente elevado. Por eso, el acompañamiento a estos proyectos significa una decisión firme de ir en pos del objetivo para brindar más y mejores servicios al ciudadano.

Todo esto nos permiten también tomar métricas de tiempos de respuestas de las distintas áreas municipales a fin de ser cada vez más eficientes en las respuestas a la ciudadanía.

Visitas a la ventanilla digital en los ultimos 6 meses = 2.251.025

Visitas mensual de la ventanilla (promedio) = 375.170

Trámites (promedio mensual) =

– consulta de bienes = 41.512

– consulta de causas juzgado = 2.670

– pagos de impuestos = 9.672

– adhesiones a débito = 2.774

– certificados de libre deuda = 9.430

– gestión de inscripciones (deporte) = 10.417

– consulta varias por profesionales = 957