Walter Vuoto: “si atacan al Gobernador a pesar de mis diferencias, ahí nos va a encontrar defendiendo los intereses de Tierra del Fuego”

El intendente de Ushuaia se refirió al contexto nacional en la 41° apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y manifestó que a pesar de las diferencias que tenga con el gobernador de la provincia “si atacan al gobernador a pesar de mis diferencias, ahí nos van a encontrar defendiendo los intereses de Tierra del Fuego”.

Tras el embate del Gobierno Nacional por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las últimas horas el intendente Vuoto dijo que “hay que dejar los egoísmos de lado para ponerse al frente con nuestros Senadores, Diputados y el Gobernador en la lucha de la defensa de nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestro federalismo”.

Vuoto señaló además que “me preocupó ese mensaje hacia el gobernador de Tierra del Fuego que va a usar todas las fuerzas del estado para ordenarlo, alguien me quiere explicar que significa eso”.

Y agregó “no puede decir que en Chubut y en la Patagonia hay más guanacos que gente, ese es el desprecio que tienen para nuestra región. No ven la cantidad, los miles de puestos de trabajo que se están perdiendo porque recortaron obras, en las empresas, porque no hace falta que ataquen la ley 19640, sino que el modelo está en la apertura de importaciones”.

“Entonces, señora Ministra pare un poco la pelota que si sigue atacando a la provincia nos va a encontrar defendiendo nuestros intereses” finalizó Vuoto.