Rubinos: “No se hace cuanto años que no se construye un hotel”

El legislador MC y referente de la Unión Cívica Radical, Oscar Rubinos sostuvo en sus redes sociales que al 7 de marzo de 2024, se incrementaron en un 25% los establecimientos, llegando a 394. Muchos con varias unidades, lo que da un total de 550 unidades. Hace 6 meses en Ushuaia el municipio anunció que se suspendía la habilitación de nuevos alquileres temporarios por 1 año. Entonces “no fue una ordenanza de suspensión sino de fomento porque nunca creció tanto como lo hizo en el ultimo tiempo”.

En este sentido, explicó en Radio Provincia el problema de la infraestructura para poder contener al turismo y por ello aumento el temporario. “No se hace cuanto años que no se construye un hotel no hay obra nueva de hotelería. Tampoco hubo control en los no formales. Si un inspector sale a controlar, debe hacerlo a 347, pero ¿Cómo hace controlarlos?”.

“Cuando uno ve que una ciudad sale a promocionarse para buscar inversiones nunca jamás dice que necesitamos una persona para realizar alquileres temporarios lo salen a decir es que se necesita inversión en puertos, en mejorar aeropuertos, y inversión en hotelería pero esto ultimo lo dicen porque hay muchas empresas que atienden cruceros que necesitan calidad y porque genera empleos, se necesita recepcionistas, cadeteria, atención en los servicios de masajes en la pileta, etc.”, dijo.

“El turismo tiene su razón de ser en la generación de empleo, entonces buscamos inversiones en hotelería de cuatro estrellas dicho sea de paso hace diez años no hay algo nuevo”, aseguró.