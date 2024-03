Se realizó el cierre del 5° Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo “EMUSH 2024”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la ceremonia de cierre de actividad referida al 5° Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo “EMUSH 2024” en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura.

De la actividad, participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, la secretaria de Planificación e Inversión Pública Belén Borgna, el secretario de Asuntos de Malvinas Daniel Arias, la secretaria de Economía y Finanzas Araceli Oviedo, autoridades de las fuerzas armadas, familias homenajeadas y la muralista voluntaria Morena Machaca Farfan del Taller de Dibujo, Pintura y Muralismo “Murales del Sur”.

La iniciativa municipal, que congregó a 11 artistas con representación de la provincia, el país y un invitado de Brasil, se dio bajó la temática del 140° Aniversario de Ushuaia, donde se retrató en las obras la historia, personas ilustres, flora, fauna y mitos parte de la identidad fueguina. Junto con el trabajo de intervención de muros, las y los artistas brindaron en el Foyer “Ego Pereda” el ciclo de charlas “Más allá de las Paredes”, compartiendo con la comunidad herramientas y técnicas propias de la actividad.

Gabriela Muñiz Siccardi, viceintendenta de Ushuaia, realizó junto a las y los funcionarias la entrega de un presente conmemoratorio a las y los artistas, así como la presentación de la resolución que declara a EMUSH de Interés Municipal, realizada por el Concejo Deliberante de Ushuaia.

Durante su exposición, Muñiz Siccardi destacó que “este programa impulsado por le intendente Walter Vuoto ha sido un antes y un después en el paisaje urbano de nuestra ciudad. Hoy más de 300 murales que embellecen nuestra ciudad, retratando nuestra historia e identidad y fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina, resaltó que “esta edición fue especial para nosotros y nosotras porque presenta el 140 Aniversario de nuestra Ushuaia, es algo que nos llena de orgullo y agradecimiento porque las y los artistas supieron plasmar en cada una de sus obras el sentir de las y los ushuaienses“ agregó también que “en estos tiempos que atravesamos, es muy importante cuidar de nuestra cultura, los recursos y el trabajo de las y los trabajadores de la cultura. Ir en contra de ella, de quiénes somos, es ‘triste y peligroso’ como decía una artista popular. Debemos defender estos espacios y llamarnos a la reflexión para cuidar lo que es nuestro”.

Entre las y los artistas participantes, Ailén Leite declaró que “es importante que estos eventos se hagan. Estamos viviendo un momento político complejo donde la cultura es atacada donde debemos valorar estos espacios. Para mi este Encuentro fue especial, dado que pude encontrarme con el ‘Chelo’ Candia, quién realizó un mural en homenaje a mi padre ‘Mochi’ Leite, fue una experiencia muy movilizante”.

Marcelo “Chelo” Candia, artista oriundo de Río Negro, destacó “haber participado de este evento, que me permitió compartir junto a estos grandes artistas no solo del trabajo de pintar los murales, sino de un ciclo de charlas junto a la comunidad”.

Andrés Rotundo de la Provincia de Buenos Aires por su parte, agradeció “el acompañamiento de la gente que nos trató con mucho cariño en cada lugar que estuvimos. Hay una familia enorme atrás de este evento y me pone muy contento poder ser parte de este Encuentro”.

Finalizando, la artista radicada en Tolhuin Lioren Burgo Wallner que resaltó “poder marcar nuestros orígenes a través de estos murales, en mi caso con la Leyenda del Sol y la Luna, es emocionante. Este evento le suma un montón a la ciudad y su paisaje y es algo que los vecinos y vecinas valoran mucho y demuestran interés y así nos lo hicieron saber durante este encuentro”.