Vuoto valoró la labor de los excombatientes de Malvinas y repudió los avances británicos recientes

En el marco del 42° aniversario de la Gesta de Malvinas tuvo lugar en Ushuaia el acto central en la plaza Malvinas ubicada a orillas del canal Beagle. Con la presencia de los Veteranos de Guerra, las máximas autoridades provinciales, municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, senadoras, diputados y diputadas nacionales, abanderados y escoltas de instituciones educativas, antiguos pobladores, asociaciones civiles, vecinos y vecinas, se rindió homenaje a quienes ofrecieron la vida en el conflicto de 1982.

Tras las palabras del presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto aseguró que “es verdad que hay deudas pendientes, pero también creo que hay un Estado que ha estado comprometido con la causa, sobre todo en Tierra del Fuego y también los que venimos de otras generaciones, que crecimos con ustedes acá y creo que es necesario un profundo debate que no puede opacar el trabajo de muchos que han logrado leyes a favor de los combatientes eternos y la causa”.

“Malvinas nos interpela siempre, todos los años, todos los días. Más aún en estos tiempos en los que se intentan relativizar los derechos de nuestro país sobre el archipiélago”, dijo Vuoto. “Nos interpela cuando generamos a través de la Secretaría de Malvinas y la Carta Orgánica y el programa de Malvinización, nos interpela cuando pensamos en una bicisenda, cuando lleva el nombre de la historia; nos interpela en la Patagonia un fuerte compromiso de defensa de los patagónicos, y veo a los gobernadores de Chubut y de Neuquén hoy acá, a los cuales agradezco que estén y forman parte de otros espacios políticos, pero agradezco la defensa que han hecho de nuestra Patagonia junto al gobernador Gustavo Melella, en un tiempo donde han querido avanzar sobre los derechos de todos los que vivimos en la Patagonia, porque hay que ser agradecido y las cosas buenas también hay que agradecerlas”.

Al igual que el Gobernador de la Provincia, Vuoto repudió el avance británico sobre las Islas sobre los mares circundantes, que no cesan. “Semanas atrás, nos enteramos de la decisión unilateral del Reino Unido de ampliar el área de excursión de las islas Georgias del Sur y reafirmamos nuestro derecho innegable sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas y de nuestros espacios marítimos circundantes también”, expresó.

En la plaza de Malvinas, que este 2 de abril cumplió 30 años de su inauguración con el monumento en homenaje a los 649 caídos durante la Guerra, Vuoto pidió “una vez más, recordar a nuestros soldados con un ojo del pasado, pero también con todo lo que acontece a nuestro alrededor y futuro”.

“Cuando veo a los herederos de la Causa Malvinas, veo futuro también. Son nuestras raíces, nuestra historia, nuestra identidad como la de miles de jóvenes que dieron sus vidas por nuestras Islas Malvinas, que no pueden ser parte de la pelea política, es cierto: tampoco de intereses, ni económico, ni internacionales”.

“Debo reconocer el desafío que enfrentaron nuestros combatientes, por un lado el conflicto y cuando regresaron a sus hogares es cierto que hubo un silencio del Estado y de la política, y es una deuda pendiente que tiene el Estado pero no el pueblo, donde cada 2 de abril se hace presente, para honrarlos por todo lo que hicieron por nuestra Patria”, valoró el mandatario municipal.