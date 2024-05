Ley Bases: “Desde la demagogia y el desconocimiento vuelven a atacar al pueblo fueguino”

La presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, concejal Guadalupe Zamora, criticó la aprobación de la Ley Bases por parte de la Cámara de Diputados el día martes y se expresó acerca del artículo incluido en la media sanción que afecta el régimen de promoción económico de la provincia.

Se trata del artículo 111 de la Ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que fue impulsada por el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y José Luis Espert (Libertad Avanza).

Zamora dijo que “desde la demagogia, el desconocimiento y la ignorancia vuelven a avanzar contra el pueblo fueguino intentando modificar el subrégimen industrial que implica un ataque directo al corazón del desarrollo de nuestra provincia”.

Consideró que “lo más grave de todo esto es que diputados fueguinos aprobaron este proyecto, conociendo lo que representa para Tierra del Fuego el polo industrial, por lo cual es muchísimo más grave aún y deben dar explicaciones a los vecinos de nuestra provincia de lo que aprobaron”.

Asimismo, la edil marcó que “la Nación no da ni subsidios ni pone un peso a nuestro subrégimen, sino que deja de percibir impuestos que de todas maneras no va a recibir si cierran decenas de empresas radicadas acá, por lo cual Massot evidentemente no valora Tierra del Fuego ni sabe todo lo que significa en términos de geopolítica, soberanía y recursos naturales”.

Por lo cual, manifestó que “no podemos permitir que desde Buenos Aires decidan sobre el futuro del régimen de promoción industrial algunos diputados que no saben prácticamente donde queda Tierra del Fuego”.

Recordó que “actualmente la industria fueguina emplea 10 mil empleos directos y otros tantos indirectos, donde los trabajadores viven junto a sus familias, garantizando soberanía en el confín de nuestra patria”, dijo, al tiempo que agregó que “gracias a la 19640, Tierra del Fuego construyó un horizonte de desarrollo logrando multiplicar nuestra población por 15, siendo la provincia que más creció en los últimos años”.

Por último, dijo que “el subrégimen fueguino es trabajo argentino, es desarrollo, es soberanía y la integración territorial de una provincia marítima y bicontinental”.