El ministro López Silva ratificó el compromiso para poder abonar los salarios retroactivos a docentes que aún no los percibieron

El Ministro de Educación, Pablo López Silva, ratificó el compromiso del Ejecutivo provincial con el escalafón docente fueguino y rescató el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de Economía para poder efectivizar el próximo miércoles los salarios retroactivos no abonados, por boleta complementaria.

“Se sigue trabajando junto a los equipos administrativos e informáticos, sobre la carga de novedades de docentes que no han percibido sus haberes a la fecha y en la posibilidad de implementar un sistema de altas automáticas”, ratificó López Silva.

“Estamos trabajando intensamente desde la Secretaría de Gestión Educativa, con la gente de Atención al Docente y Recursos Humanos, en el relevamiento y la carga de estas situaciones particulares que están atravesando docentes que tienen que ver con la falta de cobro de sus haberes”, precisó.

El funcionario recordó que se han dado distintas situaciones que llevaron al atraso en el pago de los haberes que docentes: “por ejemplo algunas demoras en las cargas, que no tiene nada que ver con las instituciones, y por otro lado, la demora en la carga de la información por parte de la misma institución escolar”.

“Hemos estado manteniendo reuniones con Supervisión Escolar, Supervisión Técnica, con los equipos de Gestión que han estado más complicados con respecto a la carga, para analizar cuáles fueron las dificultades que fue por el sistema, para evitar nuevas complicaciones, porque al perjudicar al docente obviamente esto impacta en el desarrollo normal de clases”, subrayó el Ministro.

“Por eso es que se entiende justo este reclamo que están haciendo estos docentes, pero estamos tratando de resolverlo con la mayor premura. Hemos confirmado que el miércoles se estarán abonando por boleta complementaria estos haberes atrasados”, reiteró el licenciado López Silva.

Ahora, “estamos estudiando la implementación de este sistema de carga automática, de alta automática, que incluso se ha venido charlando en distintas mesas paritarias como una propuesta de construcción conjunta”, destacó el Ministro de Educación.

“Estamos trabajando para que esto en los meses sucesivos no suceda, que se pueda resolver definitivamente y no tengamos más inconvenientes, no solamente por nuestros estudiantes, para que puedan tener clases normalmente, sino para que todos nuestros docentes puedan percibir sus haberes como corresponde, y al mismo tiempo estamos manteniendo reuniones con los equipos de gestión que de manera involuntaria han cargado con demora o han informado con demoras estas novedades de los docentes que se ven ahora perjudicados con el no cobro”, reiteró López Silva.