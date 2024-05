Las cámaras de comercio de Río Grande y Ushuaia acompañaron el amparo colectivo contra la suba del gas

En el marco de la firma del amparo colectivo impulsado por el Gobernador Gustavo Melella contra los aumentos desmedidos de las tarifas de gas, autoridades de las cámaras de comercio de Río Grande y Ushuaia acompañaron la medida y reafirmaron la necesidad de revertir los ajustes.

José Luis Iglesias, Presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, dijo al respecto que “me siento orgulloso de acompañar un reclamo que vemos justo”.

“Estos aumentos son desmesurados, imprevistos. Si no tenemos gas no tenemos calefacción y se hace imposible vivir y trabajar. Nos parece absurdo que tengamos que pagar semejantes facturas de un recurso que genuinamente generamos en nuestra provincia”, agregó.

Finalmente, Iglesias sostuvo que “valoro y acompaño esta medida y agradezco al Gobernador y a todos los sectores de la sociedad que la impulsan”.

Por su parte, Claudia Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, expresó que “lo mejor que podemos decir hoy pese a la situación en la que estamos es que estamos todos juntos. Creo que algo que nos destaca a los fueguinos es que cada vez que tenemos que defender un pedacito nuestro, una cosa que creemos realmente nuestra, no dejamos de sumarnos todos”.

“Estamos para decir esto no, de esta manera no. Los comercios de nuestra provincia y los de todo el país vienen con 19 meses de caída de ventas. Es imposible trabajar sin previsibilidad, sin tener algo organizado. Por eso pedimos que sean previsibles, no podemos un día recibir una factura y al día siguiente un mil por ciento más”, recalcó.

Fernández aseguró asimismo que “nuestros trabajadores en Tierra del Fuego no son un número, son los que se levantan cada mañana a construir la provincia. Me llenó de orgullo ver a todos los empleados en el comercio acercarse a firmar, porque no estaban solamente nuestros empresarios, estábamos cada uno de los fueguinos decididos a dar la batalla juntos”.

“Gracias Gobernador por unirnos a todos y por demostrar que Tierra del Fuego es capaz, que tenemos la forma de producir, pero nos tienen que dejar hacerlo y estos aumentos no nos dejan seguir. Gracias a todos los que se sumaron a este reclamo por demostrar que podemos construir una provincia grande y próspera”, concluyó.