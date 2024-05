Se realiza la muestra itinerante “Fashion Panorama The Italian New Wave” en la Antigua Casa Beban

Con motivo de la celebración del 78° Aniversario de la Proclamación de la República Italiana, la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, acompañará la muestra itinerante “Fashion Panorama The Italian New Wave” a presentarse en la Antigua Casa Beban del lunes 3 al jueves 6 de junio de 10:00 a 18:00 horas.

La iniciativa, que es realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en colaboración con Vogue Italia, el Consulado General de Italia en Bahía Blanca y la Agencia Consular Honoraria de Italia en Ushuaia, tiene por objetivo presentar un recorrido por la moda italiana contemporánea desde la óptica de 10 diseñadores de la nueva generación. La muestra contará con una visita guiada el día jueves 6, siendo la misma entre las 18:00 y 20:00 horas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa en celebración de Italia, que a través del arte textil y la moda presenta el bagaje cultural de un pueblo tan intrínsecamente conectado con las y los ushuaienses”.

“Como siempre nos indica el intendente Walter Vuoto, ponemos a disposición los espacios con los que cuenta la Municipalidad a fin de acercar a las y los vecinos una variada agenda cultural, siendo en esta oportunidad una muestra que aborda desde un enfoque novedoso la tradición y presente de la República de Italia” finalizó la funcionaria.

Para conocer más sobre “Fashion Panorama The Italian New Wave”, así como las diversas actividades que la Secretaría de Cultura y Educación impulsa, las y los interesados podrán acceder a las redes sociales de la misma en @culturayeducacionush.