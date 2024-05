Así lo manifestó el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, luego de que se diera a conocer la medida cautelar parcial dictada por la Jueza Federal de Río Grande en respuesta al amparo colectivo presentado por el aumento desmedido del gas en la provincia.

Al respecto, Melella expresó que “esta decisión representa esperanza para todos los fueguinos y fueguinas, especialmente en estos tiempos difíciles para la comunidad.

“Si alguien, sobre todo en invierno, no puede pagar, es inhumano que le corten el gas”, dijo y añadió: “yo festejo la decisión de la jueza Borruto porque habla de alguien que tiene los pies sobre la tierra”.

Asimismo, subrayó que “no es la decisión de fondo porque eso lleva un poco más de tiempo, pero es una medida justa y hay que resaltarla”.

Por otro lado, en referencia al amparo colectivo presentado días atrás, Melella señaló que “el gran deseo es que la justicia falle a favor de nuestra gente, porque la verdad es que ese aumento es brutal e injusto”.

“Yo no digo que no haya que discutir las tarifas, hay que hacerlo, pero de manera equilibrada, razonable, justa, equitativa”, continuó y sumó que “lo que hizo la Secretaría de Energía junto a Camuzzi es una brutalidad. Más del mil por ciento de aumento. Hay que discutir, pero no puede ser ese el resultado”.

A su vez, sostuvo que “es un amparo de todos, no solamente del arco político, de algunos o de los empresarios, es de todos” y agregó: “gracias a Dios se frenó por lo menos por un mes, por un tiempito, el otro cincuenta por ciento de aumento que venía”.

“Yo espero que la justicia, en este caso la Justicia Federal, falle a favor de la gente, porque va a ser impagable”, dijo Melella y precisó que “las provincias que más pagan son Santa Cruz y Tierra del Fuego, porque somos los que más consumimos”. “Es una realidad que no podemos apagar ahora la calefacción, todos sabemos el clima que tenemos y el gas es una necesidad básica”, aseveró.

Finalmente, consideró que “hay que buscar un punto de equilibrio” y que “esas tarifas son realmente brutales para un comercio, para el club del fútbol, para una biblioteca popular, para un vecino, para una pyme, para todos. Por eso hicimos el proceso que corresponde en la provincia y lo vamos a seguir hasta el final”.